Une manifestation contre l’adoption de la Loi 61 se déroule présentement au centre-ville de Trois-Rivières, et ce, jusqu’à 16h.

Toutes les mesures de distanciation étaient promises d’être respectées et le port du masque était obligatoire.

«On veut montrer au gouvernement que les mesures sont contre l’opinion publique, contre le débat public. On a des gens ici qui veulent discuter de l’avenir du Québec et qui ne veulent pas que ça se passe dans des chambres parlementaires fermées. On veut dénoncer des mesures à l’endroit de nos libertés démocratiques, ainsi qu’à l’écologie. Des mesures qui vont à l’encontre de l’urgence climatique envers quoi beaucoup de Québécois ont manifesté contre il y a quelques mois à peine», a témoigné Gabrielle, qui préfère garder l’anonymat.

«Ce matin, ils ont un peu reculé. C’est un pas dans la bonne direction, mais ça démontre un grand désaccord envers cette loi-là. Les Québécois veulent s’investir en politique et être entendus.»