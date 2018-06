Le Manchester Pool Pub ferme ses portes après 23 ans

FERMETURE. Le très populaire bar situé aux abords du Cégep de Trois-Rivières a annoncé sa fermeture sur sa page Facebook, hier.

On ignore toujours la raison de la fermeture. C’est souvent des raisons monétaires qui mènent à la conclusion d’un commerce.

Voici l’annonce:

PARTY de FERMETURE du Manchester le samedi 7 juillet.

Après plus de 23 ans, le Manchester ferme ses portes. C’est avec émotion que je veux remercier tous ceux qui ont permis au Manchester de procurer joie, bonheur et des souvenirs incroyables. Je remercie les employées, et bien sûr les clients et amis. Sans vous cette aventure n’aurait pu avoir lieu aussi longtemps. Merci encore à tous!