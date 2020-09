Maltraitance des aînés : un guide pour repérer, dénoncer et agir

C’est un concours de circonstances qui a mené Marie-Josée Drolet à vouloir créer un guide visant à enrayer la maltraitance faite aux aînés. Professeure titulaire au département d’ergothérapie de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Mme Drolet souhaite que cet ouvrage permette de repérer, dénoncer et agir face à une situation de maltraitance.

«Dans le cadre d’une recherche en cours, on a interviewé plusieurs intervenants du milieu de la santé. Ça nous a frappés de constater que presque un enjeu sur deux concerne la maltraitance faite aux aînés, raconte Mme Drolet. Tout de suite, on a eu envie de faire quelque chose pour renverser la situation.»

Il faut savoir que la maltraitance peut prendre plusieurs formes. On entend souvent parler de cas de fraude financière, mais la maltraitance dont il est question ici est de nature organisationnelle, c’est-à-dire qu’elle découle des processus mis en place.

«Par exemple, une personne nous dit être seule pour s’occuper de 45 résidents. Pour arriver à faire toutes ses tâches, elle doit coucher les résidents pour la nuit à 15h. Un autre exemple est de mettre des couches hyper absorbantes aux résidents parce que la personne n’a pas le temps de faire ses tâches autrement», illustre Mme Drolet.

Face à ce constat, elle a décidé de cocréer, avec des partenaires, un outil qui pourra servir à la fois aux intervenants, aux gestionnaires, aux aînés et à leur famille. «C’est nouveau, ça ne s’est jamais fait, indique Mme Drolet. On a déjà des idées de ce que ça pourrait contenir. On va créer un comité de création pour le guide et tout le monde soumettra ses idées. Sur le comité de travail, on veut qu’il y ait des aînés, des familles, des intervenants et des gestionnaires.»

«On voudrait que ce soit prêt d’ici un an, ajoute Mme Drolet. On aimerait que l’outil ne soit pas juste adapté à la situation des CHSLD, mais aussi pour les centres hospitaliers et les soins à domicile. Pour l’instant, l’urgence est dans les CHSLD, alors on va miser là-dessus, mais on veut aussi en faire des versions adaptées aux autres réalités.»

Un don de 5 000 $

En appui à la réalisation du projet, la Fondation de l’UQTR a annoncé la création du Fonds pour le mieux-être des aînés ainsi qu’une contribution de 5 000 $ à cette initiative. La population peut d’ailleurs apporter sa contribution financière via la campagne affichée sur le site web de la Fondation de l’UQTR au www.uqtr.ca/fondation.

Il est aussi possible d’y visionner une vidéo où les professeures Marie-Josée Drolet et Marie-Michèle Lord relatent quelques constats en lien avec leurs recherches et leurs espoirs sur les retombées de l’utilisation du guide à venir.