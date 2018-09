Maison Martin Matte: début des travaux

Crédit photo : Audrey Leblanc

HÉBERGEMENT. Les travaux de construction de la Maison Martin Matte à Trois-Rivières sont débutés.

Camions et pelle mécanique étaient à l’œuvre lundi sur le terrain tout près du Centre d’hébergement Roland-Leclerc. «Le contrat de l’entrepreneur est signé. En théorie, si tout se déroule comme prévu, les travaux devraient se poursuivre jusqu’en juillet 2019», indique Sophie Boulanger des Habitations Populaires du Québec.

Le projet est évalué à plus de deux millions de dollars. Rappelons que la Maison Martin Matte offrira un milieu de vie spécialisé aux personnes victimes de traumatisme crânien. Le projet de résidence inclut dix appartements, soit neuf de 3 pièces et demie et un de 4 pièces et demie. Les logements seront situés sur un seul étage pour en faciliter l’accès.

Le CIUSSS a déjà reçu plusieurs demandes de personnes intéressées à y emménager. Un comité de sélection sera chargé d’en sélectionner dix selon des critères d’admissions. Les cas nécessitant des soins spécialisés et une surveillance constante seront priorisés.

La Fondation de l’humoriste Martin Matte s’est engagée à contribuer financièrement au projet, tout comme la Ville de Trois-Rivières et la Fondation du Centre de réadaptation InterVal.