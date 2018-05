La Maison des jeunes de Pointe-du-Lac encore plus accessible

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

POINTE-DU-LAC. La Maison des jeunes de Pointe-du-Lac a élargi ses heures d’ouverture pour mieux répondre aux besoins des jeunes qui la fréquentent.

L’endroit est maintenant ouvert du mardi ou jeudi de 17h30 à 21h, ainsi que le vendredi de 17h à 22h et le dimanche de 16h à 22h. C’était un désir de la nouvelle coordonnatrice de la Maison des jeunes, Kathy Blais.

Arrivée en poste en janvier, elle souhaite également diversifier les activités proposées aux jeunes qui fréquentent l’endroit.

«On est là pour répondre aux besoins des jeunes. Notre mission est aussi d’éduquer et encadrer sans être un parent ni un ami. Par exemple, je voudrais proposer des activités sur l’environnement. On essaie aussi de faire des activités de prévention sur la drogue et sur d’autres problématiques que peuvent vivre les ados. Comme on a carte blanche, je pense aussi à de l’escalade et peut-être une sortie un peu plus loin. Notre limite, c’est l’argent. Il faut trouver le moyen d’être créatif pour trouver de l’argent pour faire ces activités», explique la coordonnatrice.

L’organisme accueille plus d’une dizaine de jeunes lors de sa soirée la plus achalandée, le vendredi.

«En ce moment, ce sont surtout des gars âgés entre 11 et 17 ans qui viennent ici. On a moins de filles. Notre plus vieille a 17 ans et on prépare tranquillement la transition, indique Mme Blais. Pour certains, c’est un lieu de rencontre parce qu’ils ne peuvent pas recevoir plusieurs amis à la maison. On est un lieu de divertissement. On a Internet, la télévision, des jeux vidéo, des films, des jeux de société, etc. On est aussi là si un jeune ressent le besoin de se confier.»

Pour l’instant, le grand défi de la Maison des jeunes de Pointe-du-Lac est de se faire connaître davantage. Mme Blais n’exclut pas de faire du porte à porte pour faire connaître l’organisme, ainsi que de faire de la promotion auprès des écoles à proximité.

«On fait ça pour les jeunes. Dans notre équipe, les intervenants étudient en Loisirs, en Travail social et en Techniques spécialisées. Ce n’est pas une job à proprement parler. On veut triper avec les jeunes. On est ouvert d’esprit et le milieu est dynamique», souligne Kathy Blais.

Il est possible de suivre les activités de la Maison des jeunes de Pointe-du-Lac sur sa page Facebook. La Maison des jeunes est située au deuxième étage du Centre des loisirs Michel-Veillette, sur le chemin Sainte-Marguerite.