Maison des aînés: la démolition du Canadian Tire de la rue Fusey est en cours

La démolition intérieure de la bâtisse anciennement occupée par le Canadian Tire sur la rue Fusey a débuté cette semaine, pavant la voie aux travaux menant vers la construction de la Maison des aînés et maison alternative de Trois-Rivières.

Les travaux de démolition continueront la semaine prochaine avec la démolition extérieure du bâtiment. La démolition extérieure se poursuivra jusqu’au début du mois de juin.

Les travaux s’effectueront de 7 h à 16 h 30 du lundi au jeudi et de 7 h à 12 h le vendredi. Dans le but de limiter les inconvénients, les travaux qui risquent de générer de la poussière seront arrosés. De plus, le terrain a été clôturé pour assurer la sécurité des travailleurs et celle des citoyens.

La construction de la nouvelle Maison des aînés et maison alternative débutera dès le mois de juin et devrait s’échelonner sur une année complète. L’accueil des premiers résidents est prévu pour l’automne 2022.

Rappelons que la Maison des aînés et maison alternative offrira 96 places à Trois-Rivières dont 72 places en soutien à l’autonomie des personnes âgées et 24 places alternatives pour des personnes vivant avec une situation de handicap. Les nouveaux projets de maisons des aînés et maisons alternatives visent à faire évoluer l’hébergement pour les résidents en respectant le concept milieu de vie de qualité.

L’aménagement privilégie la construction de petits bâtiments autonomes appelés les « maisonnées » ayant 12 chambres privées et des espaces communs dédiés, organisés autour d’espaces extérieurs.