Maintien des services essentiels pour les Artisans de la Paix

Les Artisans de la Paix, organisme de première ligne et de lutte à la pauvreté, annoncent que des mesures concrètes seront prises pour assurer la sécurité des usagers et usagères. Rappelons que l’organisme avait déjà mis en place des mesures spéciales, vendredi dernier, pour assurer la protection des bénéficiaires, bénévoles et employés à la suite des recommandations du gouvernement du Québec concernant la COVID-19.

Ainsi, dès le lundi 16 mars, toutes les friperies et comptoirs seront fermées pour une durée de deux semaines. Plus précisément, cela inclut la friperie Artisans de la Paix, la friperie Accès Sports, la friperie Nouveau Départ et le magasin L’Éco-Meubles des Artisans de la Paix. Cette fermeture pourra être prolongée selon l’évolution de la situation.

Cependant, pour assurer la sécurité alimentaire des personnes vulnérables, les services essentiels tels que la tablée populaire, la distribution alimentaire, le service d’intervention et le dépannage d’urgence seront maintenus. Pour Robert Tardif, directeur général, l’importance de maintenir certains services est primordiale: « Il est encore plus important de soutenir les personnes vulnérables lors de crises comme celle-ci qu’en temps normal. La situation évolue rapidement et nous sommes en contact constant avec nos partenaires dont Moisson Mauricie/Centre-du-Québec, Le Bon Citoyen, Ebyôn et plusieurs autres. La solidarité entre les organisations facilite l’intervention. Nous sommes et demeurerons présents pour notre population vulnérable ».

Quelques mesures sanitaires qui seront mises de l’avant :

– Tout employé, bénévole et usager présentant des symptômes s’apparentant à la COVID-19 doit s’abstenir de se présenter. Ils seront retournés à domicile pour une durée de 14 jours.

– Nettoyage fréquent des tables, chaises, poignées de portes, toilettes et autres (après chaque utilisation).

– Lors des tablées et des distributions, les usagers devront se tenir à une distance d’un mètre.

– Lors des distributions alimentaires, les utilisateurs ne pourront toucher aux aliments et un protocole préétabli sera transmis aux bénévoles.

L’équipe des Artisans sera présente pour assurer le respect de toutes les règles et mesures de sécurité mises de l’avant. Pour toute question concernant les services ou pour les urgences, les personnes concernées sont invitées à composer le 819 371-3366. Pour suivre l’évolution de la situation, merci de suivre la page Facebook Les Artisans de la Paix.