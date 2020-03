Maintien de la fermeture des centres de prélèvement CIUSSS Maurice/Centre-du-Québec et un nouveau cas dans la région

CORONAVIRUS. Afin de protéger l’ensemble de la population et de limiter le plus possible les risques de propagation , le CIUSSS Maurice/Centre-du-Québec maintient la fermeture des centres de prélèvement du 23 mars au 29 mars inclusivement. Par ailleurs, un nouveau cas de COVID-19 s’est ajouté aujourd’hui. Il y en a maintenant cinq de confirmés dans la région.

«Nous travaillons actuellement à mettre en place un mode de fonctionnement par rendez-vous qui permettra de contrôler l’achalandage et assurer la sécurité pour les clientèles qui doivent avoir recours à ce service. Les modalités d’accès seront communiquées à la population cette semaine», précise-t-on sur le site web du CIUSSS Maurice/Centre-du-Québec.

Notons que les services de prélèvement sont maintenus pour les urgences ou si la condition de santé requiert le recours à ce service (ex. : anticoagulation, traitement oncologique, etc.) et que la réouverture des centres de prélèvement est prévue pour le 30 mars prochain.