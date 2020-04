Maintenant 72 décès en Mauricie/Centre-du-Québec, dont 36 à Grand-Mère

Il y a maintenant 1046 (+ 31) personnes d’infectées sur son territoire, indique le CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec.

En date du 22 avril, on retrouve 858 cas en Mauricie, tandis que le Centre-du-Québec en a 188. Les hospitalisations demeurent à 70, dont 3 aux soins intensifs. À ce jour, on enregistre 72 décès (+ 3) sur le territoire, dont 36 au CHSLD Laflèche et 7 à celui de Sainte-Tite.

Lors du point de presse, Carol Fillion, le PDG du CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec, a tenu à revenir sur la situation au CHSLD Laflèche en parlant «d’espoir». Le gestionnaire indique qu’il y a 13 résidents qui se sont rétablis de la COVID-19. Parmi les employés infectés, 20 sont de nouveau en santé. Ils pourront revenir au travail.

Après avoir longtemps hésité, les autorités du CIUSSS vont dévoiler sous peu la liste des résidences privées pour aînés où l’on retrouve des cas de COVID-19.

On retrouve à Drummondville une épicerie où l’on a identifié 13 cas de COVID-19, dont 4 sont rétablis. Le CIUSSS ne dévoile pas le nom du commerce en précisant que les mesures de protection de la population y sont respectées.

Concernant l’hébergement à l’École nationale de police, on y compte actuellement 6 personnes infectées. La section aménagée de l’établissement de Nicolet a une capacité d’accueil de 100.

Statistiques

Veille Actuel TOTAL DES CAS CONFIRMÉS 1 015 1 046 Centre-du-Québec 177 188 MRC d’Arthabaska 17 17 – Victoriaville 9 9 MRC de L’Érable 0 0 MRC Bécancour 13 14 – Bécancour 11 12 MRC Nicolet-Yamaska 6 8 MRC Drummond 141 149 – Drummondville 109 117 – Saint-Cyrille-de-Wendover 12 12 – Saint-Germain-de-Grantham 8 8 Mauricie 838 858 MRC du Haut-Saint-Maurice 0 0 MRC Mékinac 38 42 – Saint-Thècle 5 5 – Saint-Tite 23 27 MRC Des Chenaux 25 26 – Notre-Dame-du-Mont-Carmel 6 6 – Saint-Maurice 10 11 – Saint-Narcisse 7 7 MRC Maskinongé 165 168 – Louiseville 76 77 – Maskinongé 8 8 – Saint-Boniface 11 11 – Saint-Étienne-des-Grès 19 19 – Saint-Paulin 7 8 – Saint-Sévère – 5 – Yamachiche 19 19 Shawinigan 269 270 Trois-Rivières 341 352

* Seules les municipalités comptabilisant 5 cas et plus de COVID-19 peuvent être indiquées.