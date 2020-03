Maintenant 3 décès et 164 cas en Mauricie/Centre-du-Québec 

CORONAVIRUS. Le nombre de cas de COVID-19 a fait un bond de près de 42 personnes depuis hier.

On en compte maintenant 63 à Trois-Rivières, 6 dans la Vallée-de-la-Batiscan, 56 au Centre-Maurice, 9 dans la MRC Arthabaska-Les Érables, 24 à Drummondville et 6 dans les MRC de Bécancour, Nicolet-Yamaska et Maskinongé en date du 30 mars à 13h. On ne dénombre aucun cas du côté du Haut Saint-Maurice rapporte le CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec en ajoutant que 15 personnes sont présentement hospitalisées dont cinq aux soins intensifs. Également, le territoire a maintenant trois morts reliés à la COVID-19.

Les deux nouvelles personnes décédées résidaient du Centre d’hébergement de soins longue durée Laflèche à Shawinigan.

«Je trouve important de faire le point sur le Centre d’hébergement Laflèche. Il y a actuellement 5 résidents qui ont été confirmés porteurs du COVID-19, quatre employés et un médecin… rapidement on a mis en place des mesures de protection… pour s’assurer qu’il n’y a pas d’autres propagations… On a communiqué avec les familles… pour les 154 personnes qui habitent le Centre d’hébergement Laflèche», a indiqué Carol Fillion, le directeur général du CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec en précisant qu’il prend la situation très au sérieux.

Autres informations

Il y a maintenant 16 membres du personnel du réseau de la santé qui sont infectés.

Les personnes ayant signalé leur volonté de retourner travailler dans le domaine de la santé sont actuellement en formation.

La demande des autorités municipales de considérer La Tuque au même titre que les huit régions du nord et de l’est du Québec considérées depuis samedi comme bénéficiant d’un accès restreint est actuellement évaluée.

Rappelons, qu’au 30 mars, pour l’ensemble du Québec, il y a 3430 cas de COVID-19 qui sont identifiés. Les hospitalisations sont au nombre de 235, dont 78 aux soins intensifs. Il y a 25 décès.