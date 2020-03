Maintenant 17 cas de COVID-19 à Trois-Rivières

La région de la Mauricie/Centre-du-Québec compte maintenant 49 cas confirmés de COVID-19, soit 15 au Centre-du-Québec et 34 en Mauricie.



Le bilan s’élève à 17 cas à Trois-Rivières, quatre dans la Vallée-de-la-Batiscan, 13 au Centre-Maurice, trois dans la MRC Arthabaska-Les Érables, trois dans les MRC de Bécancour et Nicolet-Yamaska et 9 à Drummondville. On ne dénombre aucun cas du côté de la MRC de Maskinongé et du Haut St-Maurice.

Trois personnes sont également aux soins intensifs et une autre en hospitalisation.

«C’est une légère hausse, mais il faut s’attendre à voir le nombre de cas augmenter pour quelques jours encore. On remarque aussi une prédominance des cas chez les personnes de 40-49 ans, qui représentent le tiers des cas confirmés à ce jour», note Marie-Josée Godi, directrice de santé publique et responsabilité populationnelle au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

La plupart des cas sont encore des voyageurs ou des personnes ayant été en contact avec des voyageurs. Le CIUSSS n’est pas parvenu à retracer la source de transmission de deux cas dans la ville de Shawinigan.

Bonne nouvelle: une personne s’est aussi rétablie de la COVID-19 dans la région.

À ce jour, près de 2000 tests ont été effectués dans les quatre centres désignés qui se trouvent à Trois-Rivières, Shawinigan, Drummondville et Victoriaville.

«On voit que les personnes sont de plus en plus respectueuses des mesures», constate Mme Godi.

De son côté, Gilles Hudon, président-directeur général adjoint du CIUSSS MCQ, a indiqué que les troupes avaient les équipements de protection individuelle nécessaires pour suffire aux besoins. Il a également invité le personnel des centres hospitaliers à retirer leurs vêtements de travail avant de quitter pour la maison.