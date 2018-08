Main-d’œuvre dans les garages: une formation de sept semaines voit le jour

Crédit photo : Photo courtoisie

EMPLOI. Le Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) Trois-Rivières/MRC des Chenaux démarre une formation « d’homme de service » d’une durée de sept semaines et débouchant sur une forte probabilité d’emploi.

Cette initiative menée en collaboration avec la Commission scolaire Chemin-du-Roy, Emploi-Québec et l’atelier Action Jeunesse inc. a pour but de faire face à la pénurie de main-d’œuvre dans les garages de la région.

La formation comprend cinq semaines de formation en atelier au pavillon de l’automobile Qualitech à Trois-Rivières et deux semaines d’intégration en stage dans des garages partenaires de la région.

Les personnes sélectionnées termineront leur formation juste à temps pour la période d’achalandage des pneus, ce qui fait un lien entre le besoin de main-d’œuvre exprimé par les entreprises et par le besoin d’intégration en emploi des étudiants.

«Cette formation a été conçue en concertation avec les garages partenaires et avec des professeurs en mécanique. Elle reflète vraiment la réalité du marché du travail en termes de compétences et d’attitudes professionnelles. De plus, comme elle est d’une courte durée, elle permet de valider rapidement un intérêt pour le travail en atelier», souligne Francis Périgny, responsable des formations qualifiantes au CJE

Dans ce contexte de pénurie, plusieurs garages décident de garder la personne à temps plein suite à la période d’affluence de changement de pneus. L’homme de service peut alors gravir des échelons à l’intérieur même de l’entreprise et se voir confier des tâches qui dépassent ses mandats habituels.

«Cette formation continue en emploi est de plus en plus observée dans les entreprises qui veulent garder les ressources en postes et faire face à la pénurie. Cette courte formation permet l’acquisition des compétences de base pour intégrer un emploi dans un atelier de mécanique», précise M. Périgny.

La formation débute le 27 août et se terminera le 12 octobre. Neuf candidats âgés entre 18 et 29 ans, avec ou sans expérience, de tout niveau secondaire, sont recherchés pour cette formation. Notons que la formation s’offre autant aux hommes qu’aux femmes, le titre «homme de service» étant simplement une appellation d’emploi.

De plus, de l’aide financière est possible pour les étudiants lors de la formation et l’équipement (bottes, pantalons, chemise de travail, gants et lunettes de sécurité) est fourni.

Une aide financière est également disponible pour l’entreprise qui embauchera les finissants sous forme de subvention. Pour être admissibles, les employeurs doivent embaucher l’employé pour un poste permanent, à temps plein (minimum de 30 heures par semaine).

Les employeurs et les jeunes adultes qui désirent plus de renseignements au sujet de la formation sont invités à communiquer avec Francis Périgny au 819 376-0179, poste 258 ou par courriel à francis.perigny@cjetrdc.com.