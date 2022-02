Madame Francine, une bénévole dévouée depuis 19 ans

Depuis 19 ans, Francine P. Dauphin se lève tous les matins pour préparer bénévolement le petit déjeuner de dizaines d’élèves du primaire. Elle a d’abord commencé à le faire pour l’école Saint-Philippe dans le cadre du programme Le Club des petits déjeuners. Depuis 10 ans maintenant, elle le fait pour les jeunes de l’école Saint-Paul. Il paraît même que sa recette de burrito est devenue un incontournable!

Comme bien des bénévoles, celle que les enfants appellent Madame Francine ne voit pas ce qu’il y a d’extraordinaire dans ce qu’elle fait. « Je ne sais pas trop de ce que tu vas pouvoir dire sur moi. Je ne fais rien de spécial », m’a-t-elle lancé lorsque je l’ai rencontrée. Eh bien, Madame Francine, sachez que préparer le petit déjeuner de dizaines d’enfants tous les jours d’école – bénévolement en plus – ça n’a rien de banal! Et visiblement, je ne suis pas la seule à le penser.

« Je me sens appréciée des élèves et je les apprécie aussi grandement, confie-t-elle. J’ai commencé à faire ce bénévolat quand ma fille était en 5e année à l’école Saint-Philippe et que le Club des petits déjeuners s’est implanté là-bas. On m’a demandé si je voulais le faire et j’ai dit oui. Je ne savais pas trop dans quoi je m’embarquais et si j’allais être capable de le faire, mais j’ai vite adoré ça. »

Cette routine fait maintenant partie de sa vie à un point tel qu’elle ne se voit pas arrêter. « J’ai 66 ans et je vais continuer tant que la santé me le permettra, dit-elle. Ça me nourrit. Les enfants m’apportent tellement. Je n’ai jamais eu de problème avec aucun enfant. J’en ai connu de très timides, pour qui il a fallu six mois avant qu’ils me parlent, mais on finit toujours par créer un lien. »

Ce contact privilégié avec les jeunes, c’est sa raison de se lever tous les matins. Elle arrive à l’école vers 7h et se met à la tâche. Normalement, sans la pandémie, elle prépare et sert un repas chaud à une trentaine d’enfants chaque matin. Depuis deux ans, la formule a changé. Ce sont maintenant des aliments préemballés qu’elle met dans des bacs et qui sont ensuite distribués à 142 élèves dans leur classe.

« On devrait revenir à une formule de service à table prochainement, précise-t-elle. Je l’espère bien en tout cas. En temps normal, on a un menu fourni par le Club des petits déjeuners, mais on peut toujours y apporter notre touche personnelle. C’est ce que je fais. Je fais à manger comme j’aimerais que ça goûte. Les enfants capotent sur les burritos. J’ai bien hâte de pouvoir en refaire. »

Des menus spéciaux

Quelques fois dans l’année, Madame Francine aime préparer des déjeuners spéciaux avec des gaufres, des crêpes, des fruits, etc. « J’aime leur faire plaisir, laisse-t-elle tomber tout simplement. Quand on va reprendre notre formule régulière, on va retrouver les burritos, les grilled-cheese, les bagels, les gaufres et tout le reste. »

« Ça n’a jamais été une corvée pour moi de me lever pour venir ici le matin, renchérit-elle. J’ai besoin de ça. En 2020, j’ai été arrêtée malgré moi pendant plusieurs mois à cause de la pandémie et je me suis ennuyée. J’avais hâte de revenir. C’est mon boost. Ça m’aide à passer au travers des périodes plus difficiles. »

Beau temps, mauvais temps, elle se fait un devoir d’être présente. « Je sais que les enfants attendent leur déjeuner. Je ne peux pas ne pas venir. C’est arrivé une seule fois que je ne me suis pas présentée parce que mon auto était prise dans la neige. C’était la seule fois en 19 ans et j’étais tellement mal de manquer une journée. C’est de dire à quel point j’aime ça! Ça me tient vraiment à coeur », conclut-elle.