Ma thèse en 180 secondes en direct sur Facebook

Ce jeudi 22 octobre, l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) tiendra son concours Ma thèse en 180 secondes en direct sur la page Facebook de l’université.

Cette compétition permettra à des étudiants de maîtrise et doctorat de présenter leur projet de recherche en trois minutes devant un public non initié. Les participants devront faire preuve de créativité et démontrer leurs qualités de communicateur pour remporter des prix.

Dès 16h30, 12 étudiants provenant de divers domaines d’études se prêteront au jeu et présenteront des sujets des plus variés. Le gagnant du concours au 3e cycle aura la chance de représenter l’UQTR lors de la finale nationale de l’activité, prévue en novembre et organisée par l’Acfas.

Des bourses et des prix seront remis aux participants à l’issue du concours, dont un prix « Coup de coeur ». Ce prix, d’une valeur de 250$, gracieuseté de Coopsco Trois-Rivières, sera octroyé à l’étudiant qui remportera le plus de votes du public.

Toutes les personnes intéressées par la science sont donc les bienvenues à ce rendez-vous virtuel au cours duquel elles pourront voter pour leur candidat préféré.