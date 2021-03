Ma thèse en 180 secondes de retour en mode virtuel

C’est le mercredi 31 mars que l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) tiendra son concours de vulgarisation scientifique Ma thèse en 180 secondes. L’activité sera diffusée en direct dès 13h30 sur la page Facebook de l’UQTR.

Cette compétition permettra à des étudiants de maîtrise et doctorat de présenter leur projet de recherche en trois minutes devant un public non initié. Les participants devront faire preuve de créativité et démontrer leurs qualités de communicateur pour remporter des prix.

Une quinzaine d’étudiants provenant de divers domaines d’études ont accepté ce défi de taille cette année et présenteront des sujets des plus variés.

Le gagnant du concours au 3e cycle aura la chance de représenter l’UQTR lors de la finale nationale virtuelle de l’activité, prévue le 15 juin prochain et organisée par l’Acfas.

Des bourses et des prix seront remis aux participants à l’issue du concours, dont un prix « Coup de coeur » qui sera octroyé à l’étudiant qui remportera le plus de votes du public.

Toutes les personnes intéressées par la science sont donc les bienvenues à ce rendez-vous virtuel au cours duquel elles pourront voter pour leur candidat préféré.

Pendant la période de délibération des membres du jury, le public pourra entendre les témoignages d’anciens gagnants du concours. Ceux-ci parleront de leur participation à cette activité marquante dans leur parcours universitaire et des souvenirs qui y sont rattachés, en plus de faire valoir les bénéfices qu’ils ont retirés de cette expérience.