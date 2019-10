Lutte fraternelle pour la présidence de l’École alternative Freinet

Pendant que le Canada est plongé dans une campagne électorale, c’est une campagne électorale d’un tout autre genre qui se déroulait, la semaine dernière, du côté de l’École alternative Freinet pour élire le nouveau président de l’école. Les deux candidats: Zack et Carlo…deux frères jumeaux!

Ils étaient initialement quatre élèves à briguer la présidence de l’école alternative Freinet. Suite à la présentation d’un discours devant la classe, ce sont Zack et Carlo qui ont obtenu le plus de votes pour passer à l’étape suivante.

C’est à ce moment que la campagne électorale s’est amorcée. Les deux frères se sont fait prendre en photo par leur enseignante, puis ont fait leurs affiches sur lesquelles on peut lire leur slogan respectif: «Un vote pour Zack est un vote pour vous» et «Pour une école à son plus beau, votez Carlo».

«Je veux améliorer notre école. C’est une fierté d’être président. Depuis que je suis petit que je me dis que je veux l’être, mais je pense que j’étais trop gêné. Là, je ne le suis plus, souligne Carlo. Être président, c’est beaucoup de responsabilités. C’est aussi être honnête et respecter mes promesses.»

Zack aussi souhaite devenir président de l’école depuis plusieurs années. «Depuis que je suis petit, je vois plein de gens le faire. Ça a l’air le fun. C’est aussi une fierté d’être président de son école. J’aime aider les autres et je suis à l’écoute. Pour être président, il faut respecter ses paroles, avoir de la franchise, aider les autres et écouter les propositions. Je suis la bonne personne pour ça», lance-t-il à son tour.

Bien qu’ils soient jumeaux identiques, les deux frères, âgés de 11 ans, ont des propositions bien différentes pour améliorer leur école.

«J’aimerais qu’on fasse un jardin communautaire et qu’on aille visiter le Musée POP. Je voudrais aussi garder la musique aux récréations. Durant une journée d’hiver, on va organiser un concours du bonhomme de neige le plus original. J’aimerais aussi que nous, les élèves de 6e année, commencions une nouvelle tradition. Comme nous quittons pour le secondaire, ce sera une façon de donner à notre école et de laisser un souvenir de notre passage. Je laisse ce projet ouvert, car je crois que c’est à nous tous de le choisir», détaille Zack.

Quant à Carlo, sa proposition principale consiste en l’organisation de tournois de divers sports, comme le hockey, le soccer et le basketball, qui s’adresseraient à tous les élèves de l’école.

«Je voudrais aussi garder le bac de propositions en y apportant des améliorations et en le rendant plus interactif. Je veux me libérer du temps pour venir visiter les élèves dans les classes. J’écouterai leurs préoccupations et leurs idées. Je voudrais aussi faire une journée où toutes les classes passeraient une heure à lire dehors. C’est notre dernière année ici. J’ai envie de faire bouger les choses, que l’on termine notre primaire avec succès et que nos souvenirs soient mémorables», explique Carlo.

«J’ai de meilleures idées que mon frère. Ce que je dis, c’est plus réalisable que lui. Je sais que je vais respecter ce que je dis», lance Carlo en boutade à son frère.

«J’ai déjà une expérience de président de classe. Je trouve que j’ai de bonnes idées. Pas Carlo», lui réplique-t-il.

Les hostilités étaient lancées!

Aujourd’hui, les deux candidats présentaient leur discours devant toute l’école. L’élection a lieu demain (8 octobre).