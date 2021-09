Lutte aux changements climatiques : nouvelle offensive aux Estacades

Depuis quelques mois, une nouvelle offensive pour contrer les changements climatiques a été déployée à l’Académie les Estacades. On essaie d’inciter les jeunes à repousser l’achat de leur première voiture en misant sur les transports actifs.

Karine Champoux, technicienne de travaux pratiques à l’Académie, est de ceux qui ont à coeur de préserver l’environnement. Motivée par ce désir, elle a travaillé avec les membres du comité environnement de l’école à l’élaboration d’actions concrètes qui permettront aux adolescents de faire des choix éclairés.

« Notre but, c’est de faire en sorte que les élèves repoussent au maximum l’achat de leur première voiture, indique Mme Champoux. Pour ça, on cible davantage les 16-17 ans. Avec l’obtention de leur permis de conduire, ils sont plusieurs à rêver à leur première voiture. Mais est-ce que c’est vraiment nécessaire quand on est au secondaire? C’est la réflexion qu’on veut faire avec eux. »

D’abord, au printemps dernier, les élèves ont assisté à une conférence du Trifluvien Marc Brullemans portant sur l’impact des transports sur l’environnement. « C’était bien livré, dans un langage adapté pour les jeunes, avec une pointe d’humour », résume Mme Champoux.

Au cours de la présente année scolaire, les élèves prendront part à des ateliers et des activités. Il sera notamment question de budget. « Pendant l’une de nos activités en classe, on leur parle de toutes les possibilités qui s’offrent à eux : l’autobus, le vélo, le covoiturage, l’emprunt d’une auto, la location d’une auto, etc., énumère Mme Champoux. Il y a plein d’alternatives adaptées aux besoins sans avoir une auto individuelle. »

« On pousse plus loin en regardant au niveau du budget, ajoute cette dernière. On compare les prix de la passe mensuelle de la STTR versus les coûts mensuels d’une voiture. » L’objectif de la démarche est d’abord de leur faire prendre conscience de tout ce qu’implique l’achat d’une voiture, en plus de leur permettre de faire un choix éclairé.

« On le fait de façon concrète et c’est la clé selon moi si on veut engendrer le changement, soutient Karine Champoux. On leur fait comparer des véhicules à essence avec des véhicules électriques ou le cocktail d’alternatives pour quelqu’un qui n’a pas d’auto. On leur fait réfléchir pour calculer combien d’heures de travail ils doivent faire pour payer les dépenses d’une voiture. Certains réalisent que ça revient à travailler seulement pour se payer une auto. Ça allume des cloches. »

De la théorie à la pratique

De plus, au cours des semaines et des mois à venir, des ateliers de mise au point et de réparation de vélos seront offerts. Au-delà de l’observation, on apprendra aux élèves les rudiments et techniques de base afin qu’ils puissent eux-mêmes effectuer d’éventuelles réparations.

On installera aussi à l’extérieur, près du support à vélos, un panneau incitatif rappelant les principaux transports actifs pouvant être utilisés au quotidien, tels que le vélo et la marche. « Ce panneau sera inauguré au cours de l’année et on aimerait créer un événement autour de ça pour inviter les jeunes à venir à l’école à l’aide des transports actifs cette journée-là », spécifie Mme Champoux.

« C’est une série de petits gestes qu’on pose, mais ils sont tous importants parce que c’est un pas à la fois qu’on va y arriver, croit cette dernière. Les résultats de tout ça, on ne les verra pas tout de suite. Mais avec les commentaires que les jeunes font, on voit qu’on a réussi à semer de petites graines. Peut-être aussi qu’on arrose quelque chose qui est déjà là. C’est difficile à mesurer, mais on leur permet à tout le moins de faire des choix éclairés. »

Bien qu’il s’agisse d’un nouveau projet, Mme Champoux souhaite que les ateliers et activités perdurent au fil des ans. Cette année, elle et son équipe ont pu compter sur une aide financière de 1 000 $ de la Fondation Monique-Fitz-Back pour l’organisation de certaines activités et l’achat de prix à faire tirer parmi les participants.