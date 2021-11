Lutins coquins, Lego et calendrier de l’Avent au Musée des Ursulines

À l’approche de Noël, le Musée des Ursulines propose plusieurs activités qui sauront plaire aux petits et grands.

Dès le 1er décembre, le Musée des Ursulines présentera un calendrier de l’Avent qui demeurera en place jusqu’au 7 janvier au réfectoire. Les visiteurs pourront y ouvrir toutes les portes pour découvrir 38 traditions ou anecdotes des Ursulines, des photos et des objets en lien avec la période des Fêtes.

Les 11 et 12 décembre, les familles seront invitées à venir piéger de petits lutins coquins qui se sont cachés au Musée. Prévoyez tuque, mitaines et manteau chaud puisque l’activité se déroulera à l’extérieur. Conte, collation et bricolage aussi au programme.

Des départs sont prévus à 9h, 10h30, 13h, 14h30 et 16h pour les enfants âgés de 3 à 6 ans. Le coût de participation à cette activité est de 20$ par famille (2 adultes, 3 enfants) ou de 5$ par personne. En cas de mauvais temps, l’activité se fera à l’intérieur. Notons que l’inscription est obligatoire au 819 375-7922.

Dès le 18 décembre, un vaste chantier de construction démarrera au réfectoire, tandis que les visiteurs seront invités à venir reproduire la rue des Ursulines en jeu de blocs Lego. Une maquette et des photos serviront d’inspiration. La participation à cette activité est incluse dans les droits d’entrée du Musée.

Durant les Fêtes, le Musée des Ursulines sera ouvert les 22, 23, 26, 29 et 30 décembre de 10h à midi et de 13h à 17h. La reprise de l’horaire normal se fera le mercredi 5 janvier 2022.