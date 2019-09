L’UTA célèbre ses 10 ans

L’Université du troisième âge (UTA) de l’Université du Québec à Trois-Rivières célèbre ses 10 ans avec le lancement de sa programmation automnale et le dévoilement de son tout nouveau slogan, «L’UTA : Parce que le savoir n’a pas d’âge!».

Ce lancement survient alors que l’UTA tient sa traditionnelle journée information et inscription. En plus de la soixantaine d’activités et formations offertes dans des domaines aussi variés que les arts, l’histoire, l’économie, la géographie et la psychologie, l’UTA offrira des activités spéciales pour souligner ses 10 ans d’existence.

D’abord, le 6 décembre, la population pourra assister à une conférence de Gilles Proulx intitulée «Les Noëls dans le monde». Des activités destinées aux grands-parents et leurs petits-enfants auront également lieu durant la semaine de relâche (2 au 6 mars), alors que de grandes retrouvailles réuniront, en mai prochain, toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin au succès de l’UTA.