L’usine GM d’Oshawa va revivre

Le syndicat Unifor a conclu une entente de principe avec General Motors qui comprend un investissement de 1,3 milliard de dollars qui réintègre l’assemblage de camions à l’usine d’Oshawa, et prévoit aussi de nouveaux investissements dans l’usine de groupes motopropulseurs de St Catharines et au centre de distribution de pièces de Woodstock.

Cela signifie que 1 700 employés seront embauchés sur deux quarts de travail pour produire des camions Silverado et Sierra. Oshawa devient ainsi la seule usine au monde à produire des camions légers et HD sous le même toit. Il faut rappeler qu’Unifor a aussi négocié des investissements de près de 2 milliards pour la production de véhicules électriques chez Ford et 1,3 milliard chez FCA impliquant aussi des véhicules électriques.

Au total, les ententes conclues avec Ford, FCA et GM apportent plus de 4,7 milliards de dollars d’investissements au secteur automobile canadien.

L’entente de trois ans avec GM fait suite à une convention collective historique conclue le mois dernier avec la compagnie Ford Motor, qui prévoit des augmentations de 5 % des taux horaires, des primes, de meilleurs avantages sociaux, entre autres améliorations majeures.

