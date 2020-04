«L’urgence nationale reste dans les résidences pour aînés» – François Legault

COVID-19. La situation dans les CHSLD demeure préoccupante pour le premier ministre. Il manque toujours 2000 employés dans les résidences pour aînés indique François Legault en lançant un appel aux professionnels de la santé des régions moins touchées par la COVID-19 pour se rendre, entre autres, à Montréal.

«L’urgence nationale reste dans les résidences pour aînés. On a des milliers de personnes vulnérables qui ont besoin d’aide. Je remercie tous les travailleurs et travailleuses de la santé qui ont accepté de venir en renfort. On va s’en sortir ensemble», déclare le premier ministre.

Lors de son point de presse, il est revenu sur la liste des gens qui se sont inscrits sur le site jecontribue.ca. «Il en reste 15 000 qu’on est en train d’appeler», dit-il en ajoutant qu’il y a 6000 employés du réseau de la santé en arrêt de travail en raison de la pandémie.

Pour ce qui est des écoles, il est exclu que la réouverture se fasse d’ici quinze jours. «Ça va être dans deux semaines, minimum, que je vais vous annoncer qu’on rouvre les écoles. Il faut y aller graduellement. On commence par les entreprises», annonce le premier ministre. Les garderies vont ouvrir bientôt ajoute-t-il.

En ce qui a trait au port du masque, François Legault le réserve pour le personnel médical. «Tant qu’on n’aura pas réussi à en fabriquer pour l’ensemble de la population, c’est difficile de conseiller aux gens d’en porter», signale le premier ministre.

Lors de son point de presse, François Legault a par ailleurs indiqué qu’il y a maintenant 939 décès de reliés à la pandémie (+ 62). Le total de cas est 19319 (+ 962). À ce jour, 1169 personnes sont hospitalisées (+ 67), dont 198 aux soins intensifs (+ 15).

Justin Trudeau fait le point

COVID-19. Lors de son point de presse du 20 avril, le premier ministre du Canada a offert ses condoléances aux personnes éprouvées par la fusillade survenue ce week-end en Nouvelle-Écosse. Une tuerie qui a fait au moins 18 morts.

«Aux grands-parents qui ont perdu un enfant, aux enfants qui ont perdu un parent, aux voisins qui ont perdu des amis – mes pensées et les pensées de tous les Canadiens vous accompagnent», souligne Justin Trudeau.

Des députés sont de retour à la Chambre des communes aujourd’hui. Il n’y a toujours pas de consensus sur le nombre de séances à tenir durant la pandémie. Libéraux, bloquistes et néodémocrates souhaitent une séance par semaine tandis que les conservateurs en voudraient trois. L’unanimité est nécessaire.

À ce jour, 35392 cas de coronavirus sont identifiés au Canada. Il y a 1611 décès reliés à la maladie.

Cas par région

01 – Bas-Saint-Laurent 34 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean 239 03 – Capitale-Nationale 615 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec 989 05 – Estrie 787 06 – Montréal 8 964 07 – Outaouais 214 08 – Abitibi-Témiscamingue 147 09 – Côte-Nord 110 10 – Nord-du-Québec 7 11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 125 12 – Chaudière-Appalaches 333 13 – Laval 2 095 14 – Lanaudière 1 406 15 – Laurentides 869 16 – Montérégie 2 366 17 – Nunavik 14 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James 5 Hors Québec 0 Région à déterminer 0 Total 19 319

Nombre de décès par région