L’UQTR vise la carboneutralité

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) franchira cette année une première étape pour atteindre la carboneutralité.

« Ce qui avait été mis dans le plan stratégique était d’atteindre cet objectif en 2050, mais on s’apprête à annoncer une date beaucoup plus hâtive », soutient le recteur de l’UQTR, Christian Blanchette.

Avant de s’avancer sur une date, M. Blanchette et son équipe réaliseront d’abord le bilan carbone de l’établissement.

« L’élément-clé cette année, c’est de faire le bilan carbone et développer la méthodologie pour calculer la carboneutralité. On peut mesurer la carboneutralité de différentes manières, alors on va demander à nos experts de nous aider. Il faut d’abord bien comprendre comment on émet le CO2. C’est une de nos priorités pour cette année », confirme le recteur.

À partir de là, l’UQTR pourra établir un plan de match. Celui-ci contiendra des stratégies pour mobiliser la communauté universitaire dans le but qu’elle crée des projets et s’approprie l’objectif visé.

En poste depuis quelques mois seulement, M. Blanchette fait de ce projet l’une de ses priorités. « Ma première formation est en environnement, alors ce sont des valeurs qui me sont chères », dit-il. C’est aussi essentiel. Il est important qu’une université comme la nôtre vise la carboneutralité. »

« On doit agir tout le monde ensemble, ajoute ce dernier. On ne peut pas tout changer du jour au lendemain, mais on peut très certainement se donner un plan pour atteindre la carboneutralité. On doit être un exemple. »

Présentement, il y a deux universités au Québec qui annoncent déjà être carboneutres et plusieurs universités canadiennes visent le devenir d’ici 2050.