L’UQTR remet deux doctorats honoris causa

DISTINCTION. Louis Audet, président et chef de la direction de Cogeco inc. et Cogeco Communications, et Daniel Lamarre, président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil, ont reçu un doctorat honoris causa de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).

«À l’image de notre université, messieurs Audet et Lamarre sont enracinés dans leur milieu tout en étant ouverts sur le monde. M. Audet s’est illustré en tant que leader du milieu des communications et des médias au Québec, tout en gardant le centre des opérations québécoises de Cogeco dans la ville qui a vu naître cette grande entreprise. Quant à M. Lamarre, son poste au Cirque du Soleil n’a jamais miné son attachement à sa région natale. Si l’on considère également leurs nombreux engagements respectifs, il nous apparaît judicieux de décerner un doctorat honoris causa à ces deux hommes d’exception», a souligné Daniel McMahon, recteur de l’UQTR.

Détenteur d’un baccalauréat en génie électrique de l’École Polytechnique de Montréal et d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Harvard Business School, Louis Audet a fait sa marque au sein de Cogeco, entreprise fondée par son père, Henri Audet. En plus de siéger actuellement au conseil d’administration de Cogeco inc., de Cogeco Communications inc. et de CableLabs, M. Audet a été membre de plusieurs autres conseils d’administration tout au long de sa carrière. Il a également présidé de nombreuses campagnes de financement.

Son parcours remarquable autant sur le plan des affaires que philanthropique lui a valu d’être décoré de l’Ordre du Canada et de l’Ordre du mérite de l’Association des diplômés de l’Université de Montréal, d’être intronisé au Club des entrepreneurs du Conseil du patronat du Québec et de recevoir le Prix Mérite de l’Association des diplômés de l’École polytechnique de Montréal. Louis Audet détient également un doctorat honoris causa de l’Université de Montréal (Polytechnique Montréal).

Daniel Lamarre

Natif de Grand-Mère, Daniel Lamarre s’illustre à titre de président et chef de la direction pour le Groupe Cirque du Soleil, compagnie pour laquelle il travaille depuis près de 17 ans. Détenteur d’un baccalauréat en communication de l’Université d’Ottawa, sa feuille de route est bien garnie.

Décrit par Guy Laliberté comme le mélange de la détermination, des qualités de négociation et de l’ambition, il a été au cœur de la croissance de l’entreprise.

Depuis son arrivée, il a doublé le nombre de personnes employées par le Cirque du Soleil, en plus de tripler le nombre de spectacles présentés par ce dernier.

Homme d’affaires habile, il s’est entendu avec l’entourage de grands noms de la musique, tels les Beatles, Michael Jackson et Elvis Presley, de même qu’avec les cinéastes James Cameron et Andrew Adamson, afin de les impliquer dans des créations du Cirque du Soleil.

Le titre de docteur honoris causa de l’UQTR est attribué à une personne extérieure à l’Université, d’une grande renommée, qui s’avère hautement représentative des valeurs éducatives de l’établissement, et qui se signale par son apport scientifique, social, culturel, artistique ou humanitaire exceptionnel.