L’UQTR pourra célébrer ses finissants

C’est à l’Amphithéâtre Cogeco que se réuniront les nouveaux diplômés de l’UQTR, les 13 et 14 septembre, alors que sera présentée la collation des grades. Le plus grand des rendez-vous annuels de l’Université a toutefois dû se réinventer afin de célébrer la réussite des finissants de 2020 et 2021.

Pandémie oblige, la collation des grades de 2020 avait été annulée. De plus, l’événement de 2021 ne pouvait être tenu au CAPS en juin dernier, comme le veut la tradition. En choisissant de déplacer la collation des grades à l’Amphithéâtre trifluvien et d’appliquer à la lettre les mesures sanitaires exigées, les organisateurs s’assurent de présenter un événement sécuritaire et festif aux quelque 1000 participants qui ont répondu à l’invitation.

« La pandémie nous rappelle encore aujourd’hui, en raison des nombreuses contraintes qui influencent le déroulement de notre événement, que nous devons faire preuve d’imagination et de résilience pour remplir notre mission première qui est celle d’accompagner les étudiants du début à la fin de leur parcours universitaire », a souligné le recteur de l’UQTR, Christian Blanchette.

« Pour tous ceux et celles qui se sont tenus debout et qui ont fait face à la crise avec courage et ténacité, qu’ils soient étudiants, enseignants ou encore membres du personnel de l’Université, nous devions déployer les moyens nécessaires pour leur rendre hommage. La collation des grades est justement l’événement tout désigné pour souligner les efforts, la contribution et la réussite de chacun. »

Divisée en six cérémonies différentes (trois les lundi et trois le mardi) afin d’assurer la distanciation exigée entre chaque participant, la collation des grades soulignera l’attribution de 702 baccalauréats, 238 maîtrises et 50 doctorats aux finissants présents.

Notons que le nombre de diplômés pour les cohortes de 2020 et 2021 s’élève à 6132, ce qui porte le total de diplômés à 87 034 dans l’histoire de l’UQTR. De plus, l’Université a émis 6 631 diplômes (baccalauréats, maîtrises ou doctorats) aux finissants de 2020 et 2021, ce qui porte le total historique de l’établissement d’enseignement à 108 518.

Prix et distinctions

Lors de cette collation des grades, la Médaille d’or académique du Gouverneur général du Canada (études de cycles supérieurs) sera remise à Adrien Couture, du doctorat en ingénierie (année 2019-2020), et à Nathalie Ricard, du doctorat en études québécoises (année 2020-2021). La Médaille d’argent académique du Gouverneur général du Canada (études de premier cycle) sera attribuée à Véronique Roy-Blais, du baccalauréat en sciences biologiques et écologiques (2019-2020), ainsi qu’à Audrey-Anne Pâquet, du baccalauréat en loisir, culture et tourisme (2020-2021).

Quatre finissants recevront quant à eux le Prix de l’Association des diplômés de l’UQTR pour avoir complété leur baccalauréat dans des conditions qui ne facilitaient pas la réussite de leurs études. Il s’agit de Jaimie Laforce (psychoéducation), Alice Berthe (pratique sage-femme), Muriel Mercier (psychoéducation – Campus de Québec) et de Joany Rousseau-Bédard (sciences infirmières). Parmi les diplômés de cette année, mentionnons que 19 d’entre eux se distinguent tout particulièrement avec une moyenne cumulative parfaite de 4,30 sur 4,30.

Des invités de prestige

La collation des grades revêt un caractère prestigieux avec la présence d’invités d’honneur. Entre autres, l’UQTR profitera de l’événement pour rendre hommage à Clément Duhaime et Guillaume Vermette en leur remettant un prestigieux doctorat honoris causa afin de souligner leurs parcours professionnels et personnels des plus inspirants. Puisque les mesures sanitaires avaient rendu impossible la tenue d’une collation des grades en 2020, l’UQTR profitera également de la cérémonie pour remettre un doctorat honoris causa à Huguette Picard, lauréate en 2020. Également lauréates en 2020, Nathalie Bondil et Maryse Lassonde seront honorées à un autre moment, dont la date reste à déterminer.

Les personnes qui ne pourront assister à l’événement sur place auront l’opportunité de suivre la collation des grades sur les médias sociaux. Des extraits des cérémonies, des photos et des vidéos en coulisses seront diffusés sur les comptes Facebook (www.facebook.com/uqtr.ca/) et Instagram (www.instagram.com/uqtr) de l’Université. Les cérémonies en direct seront diffusées sur la chaîne YouTube de l’UQTR (https://www.youtube.com/camerauqtr). (JC)

Calendrier des cérémonies:

– 13 septembre 10h (se termine vers 12h15)

Remise du doctorat honorifique à Clément Duhaime

– 13 septembre 15h (se termine vers 16h30)

– 13 septembre 19h30 (se termine vers 21h)

– 14 septembre 10h (se termine vers 12h)

Remise du doctorat honorifique à Huguette Picard

– 14 septembre 15h (se termine vers 16h30)

– 14 septembre 19h30 (se termine vers 21h)

Remise du doctorat honorifique à Guillaume Vermette