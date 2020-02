L’UQTR organise le colloque Le cannabis : au service de la santé

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) invite la population à un colloque intitulé Le cannabis : au service de la santé, le samedi 29 février prochain en après-midi.

Gratuit d’accès, l’événement réunira plusieurs conférenciers issus des milieux scientifique, entrepreneurial et médical.

«Nous avons organisé ce colloque afin de faire connaître au grand public les nombreux bienfaits du cannabis pour la santé. Au-delà de ses effets psychotropes, cette plante peut offrir beaucoup à notre société en matière de soins, d’alimentation et plus encore. Lors de ce colloque, l’auditoire entendra une experte du domaine de la santé, un producteur de cannabis médical, un transformateur de chanvre, une patiente utilisant le cannabis et des chercheurs universitaires. Les gens présents pourront aussi poser des questions aux conférenciers », explique l’organisateur de l’événement, le professeur Hugo Germain du Département de chimie, biochimie et physique de l’UQTR.

Durant le colloque, il sera aussi question des contre-indications d’usage du cannabis pour certaines personnes, de l’expérience d’une patiente atteinte de fibromyalgie utilisatrice du cannabis médical, de la recherche et développement en matière de production de cannabis thérapeutique et des différents produits alimentaires et cosmétiques à base de chanvre.

Deux chercheurs de l’UQTR offriront également des conférences au sujet du cannabis. Spécialiste de cette plante et biochimiste du végétal, la professeure Isabel Desgagné-Penix expliquera les différences entre certaines molécules se trouvant à l’intérieur du cannabis : les cannabinoïdes et les terpènes. Elle parlera aussi de leur rôle médical.

De son côté, le professeur Hugo Germain, responsable du programme en biochimie du cannabis à l’UQTR, traitera du cannabis en général : la plante elle-même, ses effets sur le cerveau, la législation en cours, etc.

Le colloque aura lieu au local 1102 du pavillon du Centre intégré en pâtes et papiers (CIPP) de l’UQTR, de 13 h à 16 h 15. Aucune inscription n’est requise.

Rappelons que ;’automne dernier, l’UQTR est devenue la première université québécoise à offrir un profil de formation sur le cannabis et les autres drogues produites par les plantes, à l’intérieur d’un programme de baccalauréat en biochimie et biotechnologie. Ce nouveau profil permet aux futurs biochimistes d’obtenir une formation spécialisée sur les drogues synthétisées par des végétaux (cannabinoïde, morphine, opium, cocaïne, etc.).