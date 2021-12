L’UQTR lance un nouveau microprogramme en développement du sport électronique

Connaissant une croissance fulgurante partout dans le monde au cours des dernières années, l’industrie du sport électronique (eSport) génère aujourd’hui des revenus qui se calculent en milliards. L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) s’associe donc avec l’ex-championne du monde du jeu vidéo, Stéphanie Harvey (alias missharvey), pour le développement d’un tout nouveau programme de formation unique au Québec.

Le but premier est simple: il s’agit de mieux comprendre et intervenir dans ce domaine de pointe aux possibilités immenses alors voilà pourquoi l’UQTR lance un nouveau microgramme de premier cycle en Développement du sport électronique, qui sera offert dès la session d’été 2022, avec celle qui est bien bien connue sous le pseudonyme missharvey.

« Je suis sans mot parce que dans ma carrière, je ne pensais pas avoir la chance que ça arrive un jour, d’avoir un tout nouveau programme, ni de le débuter ensemble. En tant que joueurs, on a été les pionniers et il a fallu défricher, avec beaucoup d’essais et erreurs pour avancer et encore aujourd’hui, je dois continuer à défricher pour aider les jeunes à avoir de meilleures expériences que j’ai eues, que ce soit au niveau du soutien de l’éducation et parental, ou en général, des médias, de la communauté ou de la famille. Le jeu vidéo est une activité extraordinaire et ç’a explosé, mais il n’y a aucune éducation vraiment. On n’a aucune éducation par rapport à la consommation du jeu vidéo et pour élever la génération du futur qui va consommer du jeu vidéo », a-t-elle lancé.

« Lorsque l’UQTR m’a approché, j’avais plusieurs conditions. Il fallait que ce soit un programme qui fait du sens et non une clinique commerciale. Il fallait que ce soit un programme pour se poser les questions du futur, que ce soit au niveau éthique, d’apprentissage et du soutien des joueurs futurs. Ce n’est pas tout le monde qui va devenir joueur professionnel. En parlant avec l’UQTR, on était aligné sur le fait qu’on veut faire du eSport quelque chose d’important pour aujourd’hui, et pour le futur. »

L’implantation de programmes de sport électronique dans les organisations et la création d’événements seront également au cœur de cette formation offerte par le Département d’études en loisir, culture et tourisme. La formation, qui s’adresse autant aux étudiants à temps plein qu’aux travailleurs qui désirent développer des initiatives en sport électronique dans leur milieu, compte 15 crédits universitaires (5 cours). Les étudiants qui complèteront le microprogramme recevront aussi une accréditation d’entraîneur de niveau 1 de la part de la Fédération québécoise de sports électroniques (FQSE). Rappelons que deux Canadiens sur trois disent pratiquer les jeux vidéo, non seulement par console, mais maintenant par application et sur leur téléphone.

« Lorsque je dressais mon bilan, il y a deux semaines, je soulignais à quel point la créativité et l’esprit d’entreprise et d’invention font partie de l’ADN de l’UQTR qui au bout de 50 ans, a défriché beaucoup de sentiers de recherches et de formations, et a créé des programmes uniques au Québec, et parfois unique dans la francophonie . On le prouve encore aujourd’hui avec la création d’un programme unique. Ça fait partie de notre ADN et aujourd’hui en est un autre bon exemple », a pour sa part témoigné Christian Blanchette, recteur de l’UQTR.

« On investit dans un lieu peu exploité, peu exploré, mais le eSport est un phénomène mondial, un champ de recherches en émergence et un champ de formation encore absent, avec des potentialités énormes pour nous comme université, mais aussi des besoins qui émergent, comme de faire mieux le eSport et de mieux le comprendre. Le sport électronique reste le deuxième sport le plus regardé en Amérique du Nord, derrière le football américain de la NFL. »

Le microprogramme sera offert entièrement en mode comodal, ce qui signifie que les étudiants auront le choix de suivre les cours à distance ou en présentiel. Pour être admissibles au microprogramme, les candidats doivent être titulaires d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent. Plus d’informations au www.uqtr.ca/seuqtr.