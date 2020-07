L’UQTR lance «Le Panier UQTR – Le carnet des diplômés entrepreneurs»

Après la récente et difficile période de confinement pour les entrepreneurs locaux, l’Université du Québec à Trois-Rivières lance «Le Panier UQTR – Le carnet des diplômés entrepreneurs» afin de promouvoir et d’encourager l’achat chez les entreprises de ses diplômés.

Cette nouvelle vitrine accessible au www.uqtr.ca/panieruqtr est offerte gratuitement aux diplômés de l’UQTR qui dirigent une entreprise offrant des biens ou des services, sans égard au domaine ou à l’année d’obtention du diplôme. La population est donc vivement invitée à consulter le répertoire des entreprises et à les soutenir lors de leurs futurs achats.

Une quarantaine de diplômés ont déjà inscrit leur entreprise pour le lancement. Les diplômés entrepreneurs de l’Université peuvent toujours adhérer au panier UQTR, qu’ils soient administrateurs, propriétaires ou associés d’une entreprise ou d’un organisme à but non lucratif. L’inscription se fait en remplissant un court formulaire au www.uqtr.ca/panieruqtr.

«La pandémie de COVID-19 nous a forcés à innover pour aider nos finissants et nos diplômés de différentes façons, que ce soit financièrement ou par le déploiement de divers projets, souligne Yvon Laplante, directeur du Service des communications et des relations avec les diplômés de l’UQTR. Le Panier UQTR – Le carnet des diplômés entrepreneurs – est une vitrine qui profitera à nos diplômés entrepreneurs pour se faire connaître. Nous encourageons la communauté universitaire et toute la population à faire appel aux services de nos diplômés entrepreneurs qui sont établis dans des secteurs variés allant du commerce de détail à la restauration, en passant par les cliniques de soins et la construction.»

Cartes-cadeaux à gagner

Du 6 au 17 juillet, 20 cartes-cadeaux de 100$ pour dépenser chez entreprises qui s’affichent sur le Panier UQTR seront offertes par le Service des communications et des relations avec les diplômés de l’UQTR, en collaboration avec l’Association des diplômés de l’UQTR. Le concours aura lieu sur les ondes des stations de radio 106,9 FM et Rythme 100,1 FM.