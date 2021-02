L’UQTR lance la plateforme Mentorat UQTR

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a lancé la plateforme Mentorat UQTR, plateforme qui offre gratuitement de riches partages d’expertise et de l’accompagnement à l’ensemble de la grande communauté de l’UQTR. Aussi disponible en application mobile, Mentorat UQTR permet d’échanger sur différents sujets comme les aptitudes professionnelles reliées aux domaines d’études, l’arrivée sur le marché du travail, le réseautage et la conciliation travail famille, notamment.

Les finissants, diplômés et employés de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) peuvent donc maintenant compter sur un nouvel outil développé spécifiquement pour favoriser leur intégration sur le marché du travail. Cette façon d’offrir un accompagnement virtuel prend d’ailleurs tout son sens en cette période de pandémie.

«En plus de contribuer à réduire l’isolement, Mentorat UQTR permet à sa communauté d’échanger afin de nourrir leur désir d’en apprendre toujours plus dans leur domaine. Comme mentor ou mentoré, cet espace permet de partager son expertise et de bénéficier à la fois d’un accompagnement professionnel sur mesure lorsque nécessaire», explique Yvon Laplante, directeur du Service des communications et des relations avec les diplômés de l’UQTR.

Accompagnement professionnel personnalisé

Différents outils d’échange et de partage sont offerts pour répondre aux besoins de chaque membre de la communauté tels que les jumelages entre mentor et mentoré, qui sont utiles pour trouver en toute simplicité le ou les mentors qui correspondent aux besoins et aux objectifs de développement de chacun.

Des groupes de discussion ayant pour but de répondre à des interrogations ou de partager des opinions avec l’ensemble des membres de la plateforme sont également disponibles. Un fil d’actualité est aussi présent pour informer les membres sur divers sujets en lien avec le mentorat. Que ce soit des astuces, des formations ou encore des ateliers, tout y est.

Initiée par l’équipe du Service des communications et des relations avec les diplômés, la zone Mentorat UQTR a été réalisée grâce à la plateforme Élo. Elle propose une expérience accessible et enrichissante ainsi qu’une interface conviviale pour tous les mentors et mentorés. Il est d’ailleurs toujours temps de consulter Mentorat UQTR afin de chercher un mentor ou d’offrir ses services d’accompagnement et de partage d’expertise.

Les diplômés, employés et étudiants de l’UQTR souhaitant s’inscrire à la plateforme peuvent communiquer à l’adresse diplome@uqtr.ca

(Source : UQTR)