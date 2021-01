L’UQTR invite les artistes à embellir ses murs

Le Comité d’œuvres d’art de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) lance une invitation aux artistes afin d’investir différents espaces par la présence d’œuvres d’art. À travers trois concours différents, les employés, les étudiants en art, ainsi que les artistes professionnels et de la relève peuvent soumettre des propositions d’œuvres répondant aux différentes exigences.

Le premier volet est réservé aux étudiants et employés des campus de Drummondville et Trois-Rivières. Les candidats doivent faire parvenir leur candidature avant le 31 mars avec une photo de leur œuvre, un curriculum vitae, un texte de démarche artistique, une description de l’œuvre et le prix demandé.

Dans un deuxième volet, le Comité d’œuvres d’art de l’UQTR invite les étudiants inscrits à un programme en arts à l’UQTR de soumettre une proposition pour le concours Réalisation d’une œuvre d’art intégrée à l’environnement administratif.

L’œuvre sera localisée au campus de Drummondville, sur le mur attenant aux ascenseurs du rez-de-chaussée. Un étudiant peut soumettre deux propositions. Chacune des propositions doit être présentée sur un seul document PDF et contenir un curriculum vitae, une esquisse avec description du projet (matériaux, technique envisagée, etc.), ainsi qu’un devis d’entretien et d’accrochage avant le 1er février.

Enfin, le dernier concours s’adresse aux artistes professionnels et de la relève. Le gagnant de ce concours verra son œuvre être intégrée au Salon Alexis-Klimov de la bibliothèque Roy-Denommé du campus de Trois-Rivières. Les œuvres laissant passer la lumière seront privilégiées.

La date limite pour le dépôt des esquisses et descriptions des projets est fixée au 1er février. Les propositions doivent être envoyées par courriel à collection.oeuvre.art@uqtr.ca.

Pour plus d’informations : https://blogue.uqtr.ca/2021/01/11/luqtr-invite-les-artistes-a-embellir-son-environnement/