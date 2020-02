L’UQTR fermée le 27 février

En raison de la tempête hivernale annoncée, la direction de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a pris la décision de suspendre ses activités pour la journée du 27 février.

Des reprises d’examen seront organisées à une date ultérieure pour les étudiants qui devaient avoir un examen ce jeudi, idem pour la tenue des laboratoires. Si une activité de stage se déroule lors de cette journée (excluant les stages au sein des cliniques universitaire qui seront fermées), les étudiants sont invités à contacter leur superviseur de stage dans le milieu pour convenir du maintien ou non de cette activité.

Pour tous les autres cours, les enseignants conviendront des modalités de récupération afin de couvrir la matière prévue au plan de cours. La personne enseignante peut notamment prévoir des lectures ou des travaux supplémentaires. La personne enseignante n’est pas tenue de reprendre la séance de cours à un autre moment dans la session.

Cette suspension concerne le campus de Trois-Rivières, celui de Drummondville ainsi que tous les centres universitaires (Joliette, L’Assomption, Longueuil, Québec, Saint-Hyacinthe, Salaberry-de-Valleyfield, Sorel-Tracy, Terrebonne, Vaudreuil-Dorion et Victoriaville). Les activités des cliniques universitaires et du Centre de l’activité physique et sportive Léopold-Gagnon (CAPS) sont également concernées.

Il est à noter que l’ensemble des activités prévues dans la soirée du mercredi 26 février sont toutefois maintenues.