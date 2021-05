L’UQTR dotée d’un centre d’excellence international en loisir

Ayant développé une expertise mondialement reconnue en loisir depuis plus de 50 ans, l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) vient de se voir octroyer l’un des sept centres d’excellence internationaux en recherche dans ce domaine. L’université trifluvienne devient ainsi la seule entité francophone à faire partie de ce réseau parrainé par la World Leisure Organisation, l’organisme consultatif de l’UNESCO et de l’ONU dans le secteur du loisir.

La World Leisure Organisation avait pourtant comme prérogative de ne pas créer plus d’un centre d’excellence par pays. L’aspect francophone et l’expertise de l’équipe trifluvienne ont toutefois convaincu l’organisation de faire exception à sa propre règle. L’UQTR joint donc un réseau bien implanté en Colombie-Britannique, en Chine, au Brésil, en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas et en Hongrie.

Avec la constitution de ce nouveau centre d’excellence viennent de nouvelles opportunités de recherche, de partenariats, de mobilité étudiante, de cours à l’étranger, de stages et de recrutement. Et si la pandémie a parfois ralenti les activités de recherche dans certains secteurs, celui du loisir a quant à lui vu les opportunités et les besoins se multiplier.

«La constitution d’un centre d’excellence soutenu par la World Leisure Organisation arrive à point pour nous, car elle ouvre la porte à nos chercheurs et nos étudiants qui souhaitent développer et promouvoir des projets qui contribueront au bien-être des collectivités d’ici et de partout dans le monde», explique Marc-André Lavigne, professeur et codirecteur du Centre d’excellence en loisir.

Rappelons que, depuis 2020, l’UQTR est la seule université au monde à offrir le doctorat en études du loisir en français.