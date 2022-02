L’UQTR crée un fonds pour des projets écoresponsables

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et la Fondation de l’UQTR mettent en place F.E.U. vert, un fonds destiné à soutenir des projets écoresponsables.

Avec un montant disponible de 65 000 $ (50 000 $ de l’UQTR et 15 000$ de la Fondation), le fonds s’adresse à l’ensemble de la communauté universitaire, professeur ou étudiant qui a envie de faire une différence par le biais d’actions concrètes.

« On a deux objectifs : accentuer notre action citoyenne en faveur du développement durable et mettre en place un campus intelligent, collaboratif et durable. Ce fonds cadre exactement dans ces deux objectifs », affirme le recteur Christian Blanchette.

Qu’elles soient de petite ou de grande envergure, toutes les initiatives sont les bienvenues. Il sera possible de déposer des projets tout au long de l’année. Pour déposer un projet et consulter les critères d’admissibilité, les membres de la communauté universitaire doivent consulter le www.uqtr.ca/feuvert. La date limite de dépôt est le 1er avril et le dévoilement des premiers projets retenus se fera le 22 avril, lors du Jour de la Terre.

« Il y a une multitude de possibilités pouvant concerner l’achat local, l’agriculture urbaine, l’efficacité énergétique, le transport durable, l’alimentation responsable ou même des initiatives d’éducation et de sensibilisation », soutient Julie Bordeleau-Laforme, directrice du Service du développement humain et organisationnel de l’UQTR.

Par ailleurs, la Fondation de l’UQTR lance une campagne de financement participatif vouée à la cause. La plateforme, accessible au www.uqtr.ca/fondation et au www.uqtr.ca/feuvert, est ouverte à tous dans le but que les projets de développement durable soient nombreux et diversifiés.