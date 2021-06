L’UQTR crée le Fonds innovation Banque Nationale pour les PME.

Afin d’appuyer les entreprises de la Mauricie et du Centre-du-Québec dans le déploiement de leurs projets d’innovation et de croissance, la Fondation de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) lance le Fonds innovation Banque Nationale pour les PME.

La création de ce nouvel outil de développement économique est rendue possible grâce à une contribution majeure d’un million de dollars de la Banque Nationale.

Le Fonds vient soutenir la création du Centre national intégré du manufacturier intelligent (CNIMI) de l’UQTR à Drummondville, dont la mission est d’accompagner les entreprises manufacturières dans leur développement numérique et l’implantation de nouvelles technologies, contribuant ainsi à leur transition vers l’industrie 4.0.

Le Fonds servira également au financement de différents projets de recherche et développement que des entreprises locales réaliseront en collaboration avec des professeurs-chercheurs et des étudiants de cycles supérieurs de l’UQTR.

Quelques secteurs seront particulièrement ciblés par ce fonds: les entreprises spécialisées en technologies environnementales, le manufacturier intelligent, l’intelligence artificielle et l’électrification des transports.

« Ce soutien de la Banque Nationale est d’une grande pertinence, car pour demeurer compétitives dans leurs secteurs d’activité, bon nombre de PME de nos régions doivent attirer une main-d’oeuvre qualifiée, investir dans la numérisation et innover davantage. Le nouveau Fonds innovation Banque Nationale pour les PME permettra à l’UQTR d’accroître son rôle de catalyseur pour le développement socioéconomique des régions où elle est présente. Ainsi, nous pourrons davantage mettre l’expertise de nos professeurs et de nos étudiants au service du développement et de la compétitivité des PME. Il s’agit là d’une approche qui aura un impact à long terme sur la vitalité de nos régions », soutient le recteur Christian Blanchette.

La fondation de l’université trifluvienne se réjouit de la confiance et de l’implication de la Banque qui, depuis 1992, soutient différents projets de l’UQTR, incluant des bourses pour les étudiants.