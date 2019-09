L’UQTR au cœur de projets innovants

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) travaillera cette année en étroite collaboration avec les villes de Trois-Rivières, Shawinigan et Bécancour afin d’y implanter des zones d’innovation.

Il s’agit d’un projet initié par le gouvernement du Québec dans le but de relancer l’économie de la province en arrimant recherche, innovation et entrepreneuriat. «L’UQTR travaille depuis déjà plusieurs mois sur la zone d’innovation de Trois-Rivières et celle de Bécancour. On est aussi en discussion avec le maire de Shawinigan pour une zone d’innovation là-bas», indique le recteur, Daniel McMahon.

«Ces zones vont mettre à contribution l’ensemble des équipes de recherche de l’université et, principalement, nos trois instituts de recherche, ajoute ce dernier. Notre expertise en hydrogène et en biomasse sera mise à contribution. Le développement durable sera au cœur de cette démarche, sans oublier la notion de ville intelligente.»

Selon le recteur, le gouvernement provincial fera l’annonce des premières zones d’innovation à l’automne. Ces projets sont pilotés par les villes en collaboration avec une université et le gouvernement.

«Le fil conducteur, c’est le développement durable, mais chaque ville aura sa couleur, ses particularités, précise M. McMahon. On doit y aller avec les forces de chaque ville. Dans les embauches de professeurs qu’on a faites cet été, on a anticipé ces travaux-là.»

Retour à l’équilibre budgétaire l’an prochain

Par ailleurs, le recteur s’attend à devancer l’atteinte de l’équilibre budgétaire. «Cette année serait la dernière année où on serait en déficit», dit-il. Ce constat arrive à point nommé puisque l’université entamera dans les prochaines semaines un processus de consultations dans le but d’élaborer sa nouvelle planification stratégique.

«Quand on prépare une planification stratégique dans ce contexte, ça ouvre de nouvelles perspectives et ça nous permet d’être audacieux», mentionne M. McMahon. Questionné à savoir jusqu’où l’UQTR pourrait pousser l’audace, le recteur a répondu que les idées émaneront de la communauté universitaire.

«À titre d’exemple, au tournant des années 90, l’université avait décidé de prendre le virage santé. On savait qu’on n’aurait pas de faculté de santé, mais on a développé en périphérie : chiropractie, sages-femmes, sciences infirmières, etc. Ce qui fait en sorte que le domaine de la santé, tout département confondu, c’est le tiers de l’université aujourd’hui. Est-ce qu’on peut penser à ce que vont être les professions du futur et se donner une autre ambition? C’est l’exercice qu’on va faire avec la communauté au cours des prochains mois pour se donner le droit de rêver.»

«On a des idées en tête, mais on veut que ça viennent de la communauté universitaire, de la base, renchérit le recteur. Mon ambition, c’est de faire de Trois-Rivières une ville universitaire comme c’est le cas à Sherbrooke, par exemple, où il y a une symbiose entre l’université et le développement de la ville. C’est un de mes rêves, mais je veux aussi connaître ceux de la communauté universitaire.»

Hausse de la population étudiante

Mentionnons également que la rentrée des classes à l’UQTR est marquée par une forte augmentation des inscriptions au 2e et 3e cycle. Cette hausse est de l’ordre de plus de 40 %, selon les premières données disponibles.

«On remarque aussi une augmentation au niveau de la population étudiante globale, souligne le recteur. On aura plus de 14 000 étudiants, mais les chiffres précis seront connus à la fin du mois. Plus des deux tiers des étudiants viennent de l’extérieur de la région.»

Quant au corps enseignant, il est formé de plus de 460 professeurs et plus de 700 chargés de cours.

Piscine de l’UQTR : appels d’offres à l’automne

Quant aux travaux à la piscine, le recteur Daniel McMahon indique que le projet en est à l’étape des plans et devis.

«Il a fallu revoir les plans et devis puisqu’on a constaté une détérioration du béton sur les quatre côtés de la piscine, soutient-il. Comme on avait aussi des travaux prévus dans deux ans au niveau de la mécanique, on a décidé de tout rénover en même temps. On va aller en appel d’offres au cours de l’automne. À terme, on va avoir l’équipement le plus neuf dans la région, ce qui va nous permettre d’utiliser la piscine à sa pleine capacité.»

Des travaux sont également réalisés pour améliorer d’autres installations sportives, dont la piste d’athlétisme.