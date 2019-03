L’UQTR a sa propre bière

En ce contexte festif du 50e anniversaire de l’UQTR, l’institution annonce un partenariat avec la microbrasserie le Temps d’une Pinte, afin que soient brassées et vendues des bières à l’effigie de l’Université.

Et c’est justement pour souligner l’anniversaire de l’UQTR que la première bière de cette cuvée, La Buissonnière, est officiellement lancée. Disponible à la microbrasserie du centre-ville ainsi qu’au bistro la Chasse-Galerie du campus de l’Université sous peu, cette boisson de type Session IPA à 3,3 % d’alcool est disponible en fût ou en cannette.

Si la bière a été entièrement brassée par les artisans du Temps d’une Pinte, le nom et l’image visuelle de La Buissonnière sont le fruit du travail de deux diplômés de l’UQTR, soit Romane Dumas-Kemp et Lucas Blais-Gamache (Département de philosophie et des arts).

Grâce à une entente entre la microbrasserie, la Fondation de l’UQTR et le Carrefour d’entrepreneuriat innovation Desjardins de l’UQTR (CEI-Desjardins), 10 % des montants générés par la vente de cette bière seront remis sous forme de bourses pour soutenir des projets d’étudiants entrepreneurs.

L’entente, qui est d’une durée de deux ans, prévoit d’ailleurs qu’une nouvelle bière sera brassée et mise en marché à chaque début de session universitaire. Les étudiants seront appelés à soumettre des projets par le Carrefour d’entrepreneuriat innovation Desjardins afin de participer à toutes les étapes de la réalisation d’une bière.