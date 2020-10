L’UQTR à la recherche de candidats

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) sollicite la participation de toute la population afin de soumettre des candidatures pour l’attribution des distinctions honorifiques destinées aux membres de la communauté universitaire, aux retraités de l’UQTR et partenaires externes. Les personnes ont jusqu’au 30 novembre pour soumettre une ou des propositions de candidatures.

Pour ce faire, il suffit de transmettre au Secrétariat général de l’UQTR le dossier de complet via le formulaire électronique disponible pour chacun des prix. La liste complète des distinctions, ainsi que les formulaires de dépôt de candidatures sont disponibles sur le site web des «Distinctions honorifiques» au http://www.uqtr.ca/distinctionshonorifiques.

Une quinzaine de prix sont réservés aux membres de la communauté universitaire, tandis que trois honneurs sont destinés aux personnes ou groupes n’ayant pas de liens avec l’UQTR. Ces derniers sont le Prix du développement régional, le Prix du partenariat, ainsi que le Doctorat honoris causa. Le doctorat honoris causa est par ailleurs l’unique distinction dont les propositions de candidatures peuvent être envoyées en tout temps.

Seuls les dossiers de candidature complets seront retenus. Aucune pièce supplémentaire à celles exigées pour la proposition de candidature ne sera considérée.

L’annonce des lauréats se tiendra du 16 au 19 février 2021. Pour plus d’informations, il est possible de communiquer avec Mme Lucie Toupin via le Lucie.Toupin@uqtr.ca