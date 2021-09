L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) franchit les 15 000 étudiants inscrits

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a confirmé une hausse de fréquentation cet automne. En effet, pas moins de 15 013 étudiants sont actuellement inscrits au sein de l’établissement, ce qui représente une croissance de plus de 3% par rapport au trimestre d’automne précédent (2020).

Cette augmentation se reflète à tous les cycles d’études. Regroupant 11 559 étudiants, le premier cycle a connu une majoration de 2,68%. L’accroissement est encore plus marqué au deuxième cycle (+ 4,45%), ainsi qu’au troisième (+ 4,78%).

Suivant les données recensées au lendemain de la date limite d’abandon de cours avec annulation des droits de scolarité, l’UQTR enregistre aussi une augmentation pour les deux types de cheminement d’études. Le nombre d’étudiants inscrits à temps complet (9208) a crû de 3,99%, alors que le groupe des étudiants à temps partiel (5805) s’est également élargi (+ 1,70%).

Les personnes inscrites pour la première fois dans l’établissement (3529) se font plus nombreuses cette année, soit une croissance marquée de plus de 13% en comparaison avec l’an dernier. Une fois encore, le pouvoir attractif de l’UQTR à l’extérieur du pays se confirme par une hausse de près de 20% chez les étudiants internationaux (2320 inscriptions). Ces derniers, en provenance de 77 pays, sont issus principalement de la France, du Maroc, de l’Algérie, du Sénégal, du Congo, de la Côte d’Ivoire, du Cameroun, de la Tunisie et de la Chine.

Du côté de Drummondville, on compte 1703 étudiants qui fréquentent le campus de l’UQTR, soit une progression de près de 2% par rapport à l’automne précédent.

Portes ouvertes et Journées expérience UQTR

À partir de novembre prochain, l’UQTR tiendra différentes activités destinées aux futurs étudiants afin de permettre à ces derniers de découvrir les multiples facettes de la formation et de la vie universitaire à l’UQTR. Une activité Portes ouvertes (en mode virtuel seulement) qui couvrira tous les campus de l’Université se tiendra le samedi 6 novembre. À partir de leur écran, les futurs étudiants pourront explorer les différents programmes, poser des questions aux professeurs ou effectuer une demande d’admission.

Au cours des semaines suivantes, plusieurs Journées expériences UQTR permettront aux futurs étudiants de visiter les campus en présentiel. Ces événements sont organisés pour différents domaines d’études et comprendront des rencontres avec des professeurs et étudiants ainsi que la visite des principales installations des campus.

Pour de plus amples renseignements au sujet de l’ensemble de ces activités, il suffit de consulter le www.uqtr.ca/choisiruqtr. (JC)