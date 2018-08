Lucie Charlebois critique Sonia LeBel et sa sortie sur la protection de la jeunesse

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

ÉLECTIONS. La ministre sortante déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, Lucie Charlebois, n’a pas mâché ses mots à l’endroit de la candidate de la CAQ Sonia LeBel qui déplorait l’inaction du gouvernement à la suite du déclenchement d’une vaste enquête sur des problèmes dans le traitement des enfants par la DPJ de la Mauricie-Centre-du-Québec en janvier 2017.

«J’ai trouvé ça très étonnant venant de la part d’une procureure, une avocate d’expérience qui a siégé à une commission importante, qui veut se mettre les deux bras dans la machine en entrant en politique. Il y a des instances où on ne peut pas intervenir. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse est un tribunal quasi judiciaire. On ne peut pas s’immiscer là-dedans. Au contraire, ces gens nous font des recommandations», lance Mme Charlebois.

«Il y a des enquêtes qui demandent du temps. Je ne veux pas que ce soit bâclé. Je veux que ce soit de bonnes recommandations. La protection des jeunes est trop importante pour bâcler un rapport. Je respecte les institutions», ajoute-t-elle.

Mme Charlebois rappelle également que plusieurs investissements majeurs ont été réalisés pour soutenir la protection de la jeunesse, dont 15 millions $ pour du soutien psychologique, 12 millions $ pour venir en aide aux nouveaux travailleurs sociaux dans les centres jeunesse, ainsi qu’un plan de fugue de 11 millions $.

Un coup de main aux candidats

Lucie Charlebois et sa collègue Francine Charbonneau, ministre sortante responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation, sont venues soutenir les candidats libéraux à Trois-Rivières et dans Champlain, Jean-Denis Girard et Pierre Michel Auger, à l’occasion d’une tournée dans les organismes de leur territoire.

À Trois-Rivières, ils ont notamment rendu visite à la Fondation InterVal qui tenait son tournoi de golf annuel pour amasser des fonds pour acquérir un simulateur de conduite automobile pour les adultes en réadaptation, ainsi qu’à la Table de concertation Abus auprès des aînés et dans des résidences pour aînés.

«On veut voir leurs besoins afin de faire des propositions à la hauteur de leurs attentes. C’est un enjeu important», indique M. Girard.

De son côté, Pierre Michel Auger avait prévu une vaste tournée dans les organismes du secteur du Cap-de-la-Madeleine et Des Chenaux, ainsi que ceux dans la MRC Mékinac, nouvellement dans sa circonscription.

«Au-delà d’une collègue, Lucie est une amie. Je suis très heureux qu’elle soit venue me soutenir. L’aspect communautaire est très important pour moi. Ç’a toujours été une priorité Je compte rencontre la majorité des organismes de ma circonscription qui a doublé de superficie depuis la nouvelle carte électorale», souligne M. Auger.