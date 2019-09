Luc Dostaler devient président de Récupération Mauricie

Lors de leur séance régulière de septembre 2019, les membres du conseil d’administration de Récupération Mauricie ont élu Luc Dostaler pour succéder à Yvon Picotte à la présidence de l’organisation.

Maire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel et délégué de la MRC des Chenaux au sein du conseil d’administration de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie, M. Dostaler siégeait déjà au conseil d’administration de Récupération Mauricie.

«Je remercie mes collègues de leur confiance et salue le travail de monsieur Picotte qui aura démontré un engagement indéfectible envers les travailleurs du centre de tri durant son mandat. La récupération et le recyclage ont des bases solides en Mauricie et notre centre de tri est outillé pour livrer un produit de qualité qui satisfait aux exigences de nos clients : les recycleurs. Mais c’est un secteur qui est actuellement en transformation et qui apporte son lot de défis. Je suis très heureux d’y apporter ma contribution.»

Récupération Mauricie organise des visites du centre de tri les 16 et 17 septembre prochains. La visite permettra de voir un centre de tri de l’intérieur, le chemin parcouru par les matières déposées dans le bac permet de comprendre comment nous, comme citoyen, pouvons contribuer à la qualité du tri en posant le bon geste.

Les visites sont gratuites et offertes aux enfants de 12 ans et plus. Le nombre de places par visite étant limité, il est nécessaire de s’inscrire au préalable : rgmrm.com