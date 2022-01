LRH: La saison est suspendue

À la suite des récentes annonces gouvernementales, la Ligue régionale de hockey Senior A demeure suspendue. Aucune rencontre ne sera présentée les deux prochaines fins de semaine, soit les 7, 8, 14 et 15 janvier.

Pour donner suite aux évènements et aux recommandations du premier ministre Legault, la direction de la LRH a pris la décision de suspendre toutes ses parties. Nous suivrons de près l’actualité entourant la pandémie et nous aurons plus d’informations dans la semaine du 17 janvier, peut-on lire via le communiqué officiel.

Le Dynamik Service Agricole de Coaticook domine au classement général avec 12 gains et 25 points, en 15 matchs. Il possède trois points d’avance sur le Desjardins-Wild de Windsor.

Le Gentilly Ford de St-Pierre-les-Becquets occupe le 6e rang (de 10) avec 15 points, comparativement à 13 pour le Courteau de Trois Rivières (5v-5d-3dp).

La LRH réitère également son désir de poursuivre ses activités, comme c’est le cas pour les autres ligues de hockey du Québec. (JC)