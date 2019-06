L&P : un feu roulant depuis quatre ans

Il y a quatre ans, Audrey Robert et Guillaume Couture lançaient L&P Apparel, une marque de vêtements pour enfants. Ce couple d’entrepreneurs passionnés a tout créé de A à Z, des patrons aux tissus… tout jusqu’au moindre détail. Leurs produits se vendent maintenant à travers le Canada, en ligne et dans plus de 350 points de vente.

«J’étais dans le domaine des communications et Guillaume avait quelques entreprises. Ça fait plusieurs années qu’on est ensemble et on savait depuis longtemps qu’on allait se partir en affaires, avant même de savoir ce qu’on ferait», raconte Audrey.

Et est venu le moment, il y a un peu plus de quatre ans, où cette dernière s’est mise à rêver. «Je me suis demandé ce que j’aimerais faire, sans me mettre de barrières, sans me demander si ça se pouvait ou non. Juste ce que j’aimerais. J’en suis finalement arrivé à me dire que je voulais ma marque de vêtements. Je me disais qu’on n’avait rien à perdre d’essayer.»

Maman trois fois, Audrey voulait mettre sur le marché des vêtements qu’elle aurait aimé trouver pour ses enfants. «J’ai toujours aimé la mode et nos enfants m’inspirait beaucoup», mentionne-t-elle.

Après de nombreuses recherches et beaucoup d’essais et erreurs, le couple est parvenu à créer des produits exclusifs, uniques et à leur image. La marque reflète une vie active d’inspiration skateboard. On retrouve maintenant des items autant pour les enfants que pour les adultes.

«Au départ, on faisait vraiment tout dans l’entreprise, mais ça nous a permis d’en apprendre énormément, soutient Audrey Robert. Depuis le début, ça va très vite. Parfois, on est essoufflé, mais on ne changerait rien. On adore ça. On carbure à ça.»

«Ç’a évolué très rapidement, renchérit Guillaume. Au début, on travaillait à partir de notre sous-sol. Après, on a sorti la voiture du garage pour utiliser l’espace, puis on a construit un entrepôt dans l’une de mes entreprises pour finalement déménager et agrandir plusieurs fois.»

Ils visent l’international

En quatre ans, l’entreprise d’Audrey Robert et de Guillaume Couture a grandi à vitesse grand V. L&P étant maintenant bien positionnée au Québec, au Manitoba et en Colombie-Britannique, le couple vise maintenant à développer le marché ontarien et américain.

Les entrepreneurs ne cachent pas non plus avoir dans leur mire le marché international. Eux qui carburent aux défis n’ont certainement pas fini de faire tourner les têtes. Pour voir leurs créations : lpapparel.ca