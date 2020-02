Lourde tâche pour le Climatisation Cloutier

Les séries éliminatoires de la Ligue de hockey Senior AAA du Québec (LHSAAQ) se poursuivront ce week-end. Le Climatisation Cloutier du Cap-de-la-Madeleine, qui a pris le 7e rang du classement général, a donc rendez-vous avec les Loups de La Tuque, détenteurs du deuxième échelon.

Les deux formations se ressemblent sur le point offensif alors que seulement cinq buts les séparent. D’ailleurs, le Climatisation Cloutier compte sur le premier buteur de la ligue en Samuel Blier, avec 22, et le 4e buteur du circuit en Julien Gagné, avec 18. C’est derrière que ça se gâte puisque le Cap-de-la-Madeleine venait au 7e rang (de 9 formations) avec 115 buts accordés comparativement aux Loups qui occupaient le deuxième rang avec 72.

«La Tuque est une excellente équipe et c’est une puissance depuis trois ans ou quatre ans. De notre côté, on a eu beaucoup de blessures et de gars non disponibles pour des raisons personnelles alors on a souvent joué avec le lineup. On n’a jamais réussi à créer une cohésion entre les trios et entre les pairings de défenseur, ni même dans notre alignement à cinq contre cinq», lance Éric Haley, entraîneur-chef du Cap-de-la-Madeleine.

«En séries on compte avoir 100% de l’alignement et on veut aller créer une surprise. Aller gagner à La Tuque, c’est toujours difficile, mais chez nous, à la maison, ça peut devenir compliquer de venir y gagner aussi. On va essayer d’aller chercher une victoire à La Tuque de bonne heure dans la série pour nous donner de la confiance et créer un doute du côté de La Tuque.»

Dans le camp latuquois, hors de question de croire que cette série sera comme une promenade dans le parc.

«Il y a en jamais de facile et il va falloir jouer de la bonne façon. Si les Loups de La Tuque veulent aller en demi-finale, c’est eux qui vont le décider et non le Cap-de-la-Madeleine», explique Tommy Gauthier, pilote des Loups. «Le but premier, c’est d’aller jusqu’au bout. On a pris de l’expérience de l’an dernier et cette année aussi. On sait quoi faire pour y aller. On espère que les gars sont prêts. On apprend de nos erreurs, et l’an passé, on en a commis alors on espère que ça va être l’inverse cette année.»

«Si on fait les petits détails et si on fait ce qu’il faut pour gagner, ça va bien aller. Ils ont une bonne attaque de l’autre bord et ils ont marqué beaucoup de buts cette année. On va avoir besoin de l’apport de nos 20 joueurs. Ça va prendre une bonne chimie et il va falloir jouer du hockey se séries. Il va falloir mettre nos bottes de travail parce que ça va être de gagner pouce par pouce.»

Les Loups comptent sur un bon duo de gardiens de but en Samuel Gagnon (moyenne de buts alloués à 3,32 et taux d’efficacité à .900) et Olivier Thomas (3,24 et .914). Du côté madelinois, Derick Roy (4,76) et Sébastien Dubé-Rochon (5,03) ont connu une saison en dents de scie.

«On a joué deux fois contre La Tuque en fin de calendrier et on sait à quoi s’attendre. On sait que c’est une équipe avec une bonne offensive et une bonne défensive. Les unités spéciales vont jouer un rôle très important. On va devoir être très discipliné, tout en apportant beaucoup de hargne et d’engagement», ajoute coach Haley.

«On est négligé et on va jouer le rôle de négligé. On sait que La Tuque est une puissance et on va y aller période par période. On va essayer de causer la surprise!», conclut-il.

Horaire de la série

Match #1 : Vendredi le 14 février 2020 (21h)

À La Tuque (Colisée Denis-Morel)

Match #2 : Samedi le 15 février 2020 (20h)

Au Cap-de-la-Madeleine (Aréna Jean-Guy Talbot)

Match #3 : Vendredi le 21 février 2020 (21h)

À La Tuque (Colisée Denis-Morel)

Match #4 : Samedi le 22 février 2020 (20h)

Au Cap-de-la-Madeleine (Aréna Jean-Guy Talbot)

Match #5 (si nécessaire) : Vendredi le 28 février 2020 (21h)

À La Tuque (Colisée Denis-Morel)

Match #6 (si nécessaire) : Samedi le 29 février 2020 (20h)

Au Cap-de-la-Madeleine (Aréna Jean-Guy Talbot)

Match #7 (si nécessaire) : Dimanche le 1 mars 2020 (19h)

À La Tuque (Colisée Denis-Morel)