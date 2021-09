Louise Deschâtelets pour célébrer la Journée internationale des aînés en Mauricie 

La Journée internationale des aînés, célébrée le 1er octobre de chaque année, arrive à grands pas. Dès 13h, la Table de concertation des aînés et retraités de la Mauricie, accompagnée de ses partenaires, aura la chance d’accueillir Louise Deschâtelets pour présenter une conférence virtuelle intitulée « La vie vaut la peine d’être vécue, à la condition de la vivre en entier! ».

Durant sa présentation, Mme Deschâtelets abordera le thème de la place des aînés dans la société et l’importance de s’impliquer dans sa communauté. Animée par la romancière et biographe québécoise, Louise Lacoursière, cette journée comportera aussi une prestation musicale suivra présentée par le chansonnier Claude Desrochers.

« Accepter le poste de présidente d’honneur a été pour moi tout un honneur », a lancé Mme Lacoursière.

« La Table de concertation des aînés et retraités de la Mauricie y va avec des activités de choix, cette année encore, notamment avec la conférence de Louise Deschâtelets. Beaucoup de gens se sont inscrits et il ne reste quelques places. Pour tous les autres, la conférence sera diffusée sur la page Facebook de la Table de concertation (https://www.facebook.com/Tabledeconcertationdesainesetdesretraitesmauricie) afin de la rendre accessible à toutes et à tous. »

La Table de concertation des aînés et des retraités de la Mauricie et ses membres souhaitent, comme tous les ans, porter l’attention des gens sur la Journée Internationale des aînés.

« La Journée internationale des aînés est très importante, surtout en Mauricie, et on veut rendre hommage à ceux qui ont construit notre région. Pas moins d’une personne sur trois est âgée de 65 ans et plus dans la région. La Table a été créée pour améliorer la qualité de vie des aînés et pour animer leur quotidien », a témoigné le président, Claude Trudel.

Rappelons que le 14 décembre 1990, l’Assemblée générale des Nations unies a voté la création au 1er octobre de la journée Internationale pour les personnes âgées (résolution 45/106). La fête a été célébrée pour la première fois le 1er octobre 1991.

De son côté, la Journée internationale des aînés a été créée pour sensibiliser le public aux questions touchant les personnes âgées, tel que la sénescence ou la maltraitance, entre autres. C’est aussi une journée pour apprécier les contributions que les personnes âgées apportent à la société.