Louise Charbonneau soutient son chef

La députée de Trois-Rivières, Louise Charbonneau, donne toute sa confiance à son chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, dans le dossier des allégations d’inconduite sexuelle à son endroit qui ont été faites sur les réseaux sociaux dans les derniers jours.

« Yves-François Blanchet est un homme intègre, honnête et résolu à servir les intérêts des Québécoises et des Québécois, soutient la députée de Trois-Rivières. Les allégations anonymes faites contre lui sont fausses et tout le caucus le soutient sans hésitation. Le Bloc Québécois est un défenseur acharné de la société de droit et travaille, depuis sa fondation, à l’amélioration des conditions de vie des femmes et des hommes du Québec. C’est ce pour quoi nous avons été élus et c’est ce que nous continuerons à faire avec notre chef, Yves-François Blanchet.»

« Les allégations anonymes sur les réseaux sociaux sont une pratique dangereuse parce qu’elles portent ombrage au témoignage de réelles victimes qui peuvent avoir perdu confiance dans notre système de justice. Plusieurs personnes dans ma famille et mon milieu professionnel ont été victimes d’inconduites. Des gens que j’aime. (…) Le grand défi est de rendre justice aux victimes d’inconduite sexuelle, sans créer des victimes de diffamation. C’est le défi que doit relever notre société », a déclaré Yves-François Blanchet lors de son point de presse dimanche après-midi.