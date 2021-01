Louise Charbonneau ne se présentera pas aux prochaines élections

La députée de Trois-Rivières à la Chambre des communes, Louise Charbonneau, ne sollicitera pas un second mandat si des élections sont déclenchées en 2021.

«Je suis profondément reconnaissante de la confiance que la population m’a accordée. D’ici la fin du mandat, je continue avec mon équipe, à soutenir les citoyens, les entreprises, les organismes communautaires, le milieu des affaires et le personnel soignant», écrit-elle dans un message publié sur sa page Facebook de députée.

«Je n’oublie pas nos aînés ! Je continue à lutter pour l’aide financière aux 65 ans et plus afin d’obtenir une augmentation durable de la pension de vieillesse. Malgré le confinement, toute mon équipe et moi sommes en télétravail jusqu’au 8 février prochain, du lundi au vendredi, de 9 hres à 5 hres.»

Louise Charbonneau a été élue sous la bannière du Bloc Québécois lors des dernières élections fédérales lors desquelles elle était notamment opposée au député sortant Robert Aubin (NPD), à Valérie Renaud-Martin (Parti libéral) et Yves Lévesque (Parti Conservateur).