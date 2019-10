Louise Charbonneau l’emporte à Trois-Rivières

Alors qu’elle avait amorcé sa soirée électorale en troisième place, Louise Charbonneau s’est rapidement retrouvée au sommet de l’échelle devant Valérie Renaud Martin, candidate du Parti libéral, et Yves Lévesque, ex-maire de Trois-Rivières et candidat du Parti conservateur. De son côté, le député sortant, et candidat du Nouveau Parti démocratique, Robert Aubin, stagnait en quatrième position.

Une chaude lutte qui aura été serrée jusqu’au dernier tiers de la course. Plus les boîtes de scrutins devenaient choses du passé, plus l’avance de Louise Charbonneau s’accentuait.

Puis à 23h44, elle fut élue et c’était l’hystérie dans la salle.

«Je pense que la différence, ç’a été mon équipe et mes bénévoles. C’est aussi l’âme et le cœur du parti. Sans ces gens-là, on n’aurait pas eu une victoire aussi éclatante. Je veux remercier mes électeurs qui ont été très importants, qui m’ont supporté et qui ont eu confiance en moi, car je ne m’étais jamais présentée en politique», a-t-elle lancé.

Après 250 bureaux/260, la candidate victorieuse avait obtenu 15 690 votes (28,7%), soit plus de 1500 que Valérie Renaud Martin (Libéral) qui suivait avec 14 055 (25,7%). Yves Lévesque (Conservateur) prenait le troisième échelon avec 13 945 votes (25,5%), tandis que Robert Aubin (NPD) avait 9016 votes au compteur (16,5%).

«La clé, c’est le terrain qu’on a fait et le fait que j’ai donné tout mon cœur à cette campagne-là. Les gens sentent ça! Maintenant, mes priorités seront de me mettre au travail le plus vite possible et de transférer les dossiers avec monsieur Aubin qui est un chic type. Je veux continuer de faire des aînés ma priorité, sans oublier les gens de la pyrrhotite que j’ai rencontrés. On va regarder tous les dossiers de Trois-Rivières pour faire avance le train à grande fréquence, mais aussi l’aéroport.»

Mme Charbonneau a ensuite été questionnée sur la bonne prestation du Bloc Québécois ce soir.

«Ça va être une belle équipe. Ce sont des gens de tous les horizons avec un chef rassembleur. On va faire un travail fantastique pour les Québécois parce que le Québec, c’est nous!»

Marie Duplessis (Parti Vert / 1325 votes), Marc-André Gingras (Parti populaire / 546 votes) et Ronald St-Onge Lynch (Indépendant / 137 votes) viennent compléter le portrait dans Trois-Rivières. (Après 250 bureaux/260)