Louise Charbonneau est la candidate du Bloc Québécois dans Trois-Rivières

Louise Charbonneau a remporté l’investiture du Bloc Québécois de Trois-Rivières et portera donc les couleurs du parti lors des élections du 21 octobre prochain.

Louise Charbonneau a été enseignante pendant près de trente ans. Elle s’implique bénévolement au Centre d’Action Bénévole Laviolette, à Moisson Mauricie, à l’organisme Fierté mauricienne ainsi que comme aidante naturelle. Mme Charbonneau milite activement dans le mouvement souverainiste depuis quinze ans et a notamment été présidente de circonscription du Bloc Québécois dans Trois-Rivières.

«Je m’engage auprès des gens de Trois-Rivières à mettre la lutte aux changements climatiques au centre de ma campagne, parce que chez nous, c’est aussi synonyme de création de richesse et d’investissements en recherche. Je proposerai un vrai plan pour assurer la sécurité financière des aînés et protéger leur pouvoir d’achat au cours de leur retraite bien méritée. Je mettrai tout en œuvre pour qu’enfin le train à grande fréquence voie le jour et pour que les victimes de la pyrrhotite soient adéquatement indemnisées», a déclaré Mme Charbonneau.