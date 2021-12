Louis-Philippe Pelletier et ses 40 buts volés… signe à Trois-Rivières! 

Les Aigles de Trois-Rivières ont paraphé une entente avec Louis-Philippe Pelletier. Le voltigeur a dominé les frappeurs réguliers d’Équipe Québec l’été dernier pour la moyenne au bâton (.328), les doubles (27), les triples (7), les points marqués (85) et les buts volés (40).

L’athlète de 25 ans, choix de 38e ronde des Padres de San Diego en 2014, et de 20e ronde en 2016 par les Astros de Houston, s’est imposé comme l’un des acteurs principaux des succès d’Équipe Québec l’été dernier. Malgré quatre saisons d’absence dans les rangs professionnels, il a rapidement repris le rythme.

« Nous savions que c’était un excellent joueur de baseball et il a très bien répondu avec une saison extraordinaire avec Équipe Québec. Plus que la saison progressait, plus il se démarquait des autres par son éthique de travail et sa rapidité, tout en jouant avec quelques blessures « , explique le gérant des Aigles Matthew Rusch.

« C’est définitivement le type de joueur que nous avons besoin pour développer une culture gagnante dans notre vestiaire », ajoute-t-il.

En plus d’être un meneur sur le terrain et dans le vestiaire, Pelletier est rapidement devenu l’un des favoris de la foule l’été dernier. Les partisans de l’équipe pourront s’identifier à ce joueur québécois très charismatique et spectaculaire. (JC)