Louis-Philippe Dumoulin l’emporte devant Marc-Antoine Camirand

NASCAR PINTY’S. Après une bataille de tous les instants, notamment lors des 15 derniers tours, Louis-Philippe Dumoulin est parvenu a remporté l’épreuve du «Clarington 200» présenté au Canadian Tire Motorsport Park. De Saint-Léonard-d’Aston, Marc-Antoine Camirand est quant à lui monté sur la deuxième marche du podium.

Partant de la deuxième position, Louis-Philippe Dumoulin s’est rapidement détaché de ses adversaires, maintenant le rythme jusqu’au 16e tour lors de son premier arrêt aux puits pour les pneus. De retour en piste après deux arrêts aux puits, la bataille du peloton de tête a atteint son paroxysme au virage 5B lors du tout dernier tour.

Un accrochage entre les deux meneurs, Kevin Lacroix et Andrew Ranger, est venu ouvrir la porte au pilote de la voiture #47 WeatherTech Canada/Groupe Bellemare afin qu’il puisse signer sa première victoire de la saison. Le Trifluvien se pinçait encore lors du point de presse d’après-course.

«Tout paraissait bien aller de l’extérieur, mais j’ai dû me battre dès les premiers tours de piste. Le levier de vitesse s’est brisé et j’ai été forcé de passer les rapports avec le «moignon», le pare-brise ne tenait pas en place et menaçait de briser à haute vitesse, une crevaison lente lors du premier relais, mes lacets de bottines enchevêtrés dans la pédale d’accélérateur, bref tout pour ébranler ma concentration au plus intense de la course», confie-t-il.

«J’ai tout donné et le moteur était au rendez-vous. Les boys ont travaillé comme des pros et c’est une victoire d’équipe. Nous sommes prêts à passer au niveau supérieur du programme de la voiture WeatherTech Canada/Groupe Bellemare et à continuer de se battre pour les victoires. J’ai retrouvé ce sentiment de victoire, comme lorsque nous avons remporté le titre en 2014.»

Un accrochage qui allait également permettre à Camirand de terminer en deuxième place devant Noah Gragson. Lacroix a pris le 5e rang, tandis que Ranger est glissé en 12e place. Alex Tagliani a quant à lui pris le 14e rang.

«Nous avions eu très peu de temps de piste avec la nouvelle Camaro avant la course. Nous avons somme toute bien géré notre course alors que nous avons décidé de faire un premier arrêt aux puits sous le drapeau vert, puis de changer les pneus lors de la première de deux neutralisations. L’équipe 22 Racing a établi une bonne stratégie qui m’a permis d’être en bonne position avec quelques tours à faire», a-t-il commenté.

«Je n’avais peut-être pas la voiture pour gagner, alors qu’elle était devenue un peu survireuse. J’étais quand même en bonne position en fin de course et ç’a payé. Il s’agit d’un podium inespéré, mais je suis très heureux de commencer la saison en force, surtout devant des dizaines de personnes de GM Paillé qui étaient venues m’encourager. Je reste confiant pour le reste de la saison, alors que nous allons attaquer les ovales.»

Malchance pour Jean-François Dumoulin

L’équipe #04 Spectra Premium a été victime d’une avarie mécanique et Jean-François Dumoulin n’a pas pu terminer la course.

«C’est un week-end frustrant pour les équipiers et moi!», lance-t-il. «Nous avions pourtant paré toutes les éventualités et cela ne reflète en rien le travail que les équipiers ont abattu ainsi que les modifications majeures que nous avons effectuées cet hiver. Entre hier et aujourd’hui, nous avons changé la transmission et l’arbre de transmission sans succès. L’équipe technique est apte à analyser de tels problèmes et en assurer la correction définitive.»

Prochain rendez-vous : Jukasa Motor Speedway, Hagersville, Ontario