Louis-Philippe Dumoulin déniche un autre podium

Deuxième place pour l’équipe #47 WeatherTech Canada

NASCAR Pinty’s. Louis-Philippe Dumoulin a d’abord décroché la pole position à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. Il s’est ensuite emparé de la deuxième marche du podium derrière Andrew Ranger alors que la pluie abondante a forcé les officiels à terminer la course sur un drapeau rouge au 220e tour.

Après les essais chronométrés, le Trifluvien savait que la voiture #47 WeatherTech Canada/Groupe Bellemare avait tout le potentiel pour se qualifier en première place. Visiblement, les nombreux essais effectués depuis le début de la saison ont permis de trouver des réglages qui rendent la voiture plus facile à maîtriser dans les virages.

La course a pris la forme prévue par Louis-Philippe Dumoulin, qui a mené 167 des 220 tours courus, avec une voiture qu’il dit parfaite. «Nous avions préparé la meilleure voiture en piste et j’étais patient tout en forçant la concurrence à user pneus et freins», a-t-il mentionné.

«Nous étions sur le chemin de la victoire et avec un outil aussi efficace pour le reste de la saison, nous sommes certains de monter sur la première marche du podium de nouveau. Nous voulons gagner!»

Marc-Antoine Camirand a quant à lui terminé au 6e échelon, devant Jean-François Dumoulin.

Après trois épreuves, Louis-Philippe Dumoulin mène le classement des pilotes avec une priorité de 7 points sur Cole Powell.

La prochaine course se déroulera sur le circuit urbain du Honda Indy, de Toronto, du 13 au 14 juillet.